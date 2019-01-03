航聯會：桃機未提升服務品質 漲租金不合理

桃園機場公司宣布將調整使用單位租金，桃園國際機場航空公司代表聯席會主席王國安（圖）3日受訪表示，在桃園機場服務品質未提升前，不應調漲租金。中央社記者邱俊欽桃園機場攝 108年1月3日

（中央社記者邱俊欽桃園機場3日電）桃園機場公司宣布將調整使用單位租金，桃園國際機場航空公司代表聯席會預估，長榮、華航每年分別會增加2億元以上的營運支出，建議在服務品質未提升前，桃機不應調漲租金。

桃園國際機場公司今天表示，因應機場永續經營及反映市場價值，將調漲土地、房舍及報到櫃檯租金，新租金費率已送交通部核定中，預定最快今年上半年公告實施。

桃園國際機場航空公司代表聯席會主席王國安受訪時表示，桃園機場公司於2018年12月24日邀集聯席會等單位開會，告知調高桃園機場土地、建築物使用費、設備使用費、公設建設費等多項費用，但他認為，在桃機服務品質未提升前，不應該調漲租金。

王國安表示，租金調漲一定會衝擊航空公司營運成本，並反映在旅客的票價上；華航、長榮在廠棚的租金將會面臨上漲的壓力，調漲幅度約為30%到40%。

王國安說，桃機公司的每年收入會繳交給民航作業基金、桃園市政府地方稅，也造成桃園機場公司的負擔，若因此轉嫁到機場內的所有單位共同承擔，的確相當不合理。他認為，桃機公司每年的盈餘應該多留一些，做為桃園機場的建設使用。

他也談到，華航與長榮航空在調整租金後，預估每家公司每年將各增加2億元的營運支出。

針對航空業者反應租金增加將衝擊營運，桃機公司表示，桃園機場2018年旅運量4650萬，「轉嫁到旅客的成本不到1元，但對桃園機場永續經營有正面助益」。

桃機公司表示，這次修正草案參考松山機場做法，委請不定產估價師鑑價調整，未來也會定期檢討收費的合理性。（編輯：張銘坤）1080103