林知延訴請離婚判准 吳欣盈：委屈跟煎熬恐繼續

華南金控第三代長子林知延與新光金控公主吳欣盈的豪門婚姻，高等法院9日准離，吳欣盈在臉書（facebook）發表心情，不排除繼續上訴。中央社記者田裕斌傳真 108年1月9日

（中央社記者田裕斌台北9日電）華南銀行副董事長林知延訴請與妻子新光人壽副總經理吳欣盈離婚，高等法院今天准離，吳欣盈在臉書發表心情說，這5年的委屈與煎熬，有可能還要再繼續下去。

林知延訴請與吳欣盈離婚，一審遭法院駁回。高院二審認為，雙方婚姻已生重大破綻而難以維持，今天逆轉改判准予離婚，仍可上訴。

吳欣盈表示，對於法院判決離婚，感到非常意外。她指出，自己勇敢堅守著在婚禮的誓言，守護著婚姻，有個最大的心願，就是希望還在醫院冷凍庫裡的胚胎，能有被孕育完成的一天。

吳欣盈說，冰冷的判決剝奪了成為母親的權利，心寒的程度，跟置身在冷凍庫裡的胚胎一樣，有可能永無天日；待收到判決書，將與律師研議上訴，明知道又是場永無止盡的痛楚，但想到如果自己放棄，胚胎終將被銷毀，為母則強的勇氣，她願意堅持下去。

她說，5年來，這1800多個日子，面對外界有心人士的抹黑與攻擊不斷忍耐，就是期待司法能還個公道與清白，法律，其實也只是自我保護的最後一道機制，沒想到，連這樣的期待都落空，這5年的委屈與煎熬，有可能還要再繼續下去。（編輯：楊玫寧）1080109