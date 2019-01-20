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大陸豬肉食品公然放夾娃娃機台 業者遭罰

最新更新：2019/01/20 18:24

（中央社記者王鴻國新北20日電）在全台積極進行非洲豬瘟防疫工作，淡水竟有夾娃娃機業者將疫區中國大陸的豬肉食品放置供民眾夾取，新北市應變中心獲報前往取締，將開罰業者3萬元以上至300萬元以下罰鍰。

新北市非洲豬瘟災害應變中心表示，接獲防檢局基隆分局通報，淡水新民街一夾娃娃機台擺設中國大陸製食品供民眾投幣夾取，新北市非洲豬瘟災害應變中心不敢大意立即會同前往稽查，現場查獲機台內擺設「梅干扣肉飯」、「家常豆腐飯」、「火鍋米飯」、「紅燒牛肉飯」、「羊肉湯火鍋」等5樣內含豬肉成分商品。當場要求業主下架商品並帶回銷毀。

據張姓業主告訴查緝人員表示，此批中國製食品於107年5、6月間透過蝦皮拍賣場向「三全商行」網購，此舉已涉及違反動物傳染病防治條例規定，後續將由防檢局進行後續處置。

為追查肉品來源，災害應變中心表示，已請衛生局持續針對肉品工廠、餐廳、市場、超商、量販店、選物販賣機等通路，加強查核豬肉來源與標示。

新北市非洲豬瘟災害應變中心表示，中國大陸肉製食品已完全禁止販售及輸入，如查獲產品未取得輸入許可證公開陳列販賣，將依食品安全衛生管理法規定裁處新台幣3萬元至300萬元罰鍰。（編輯：李錫璋）1080120

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