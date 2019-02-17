原住民遭槍擊穿頭亡 疑獵槍走火釀意外

南投縣政府警察局信義分局17日表示，一名全姓原住民持土製獵槍在信義鄉山區打獵，疑因放在機車腳踏板的獵槍走火而擊穿頭部，16日被發現陳屍路邊。（翻攝畫面）中央社記者蕭博陽南投傳真 108年2月17日

（中央社記者蕭博陽南投縣17日電）一名全姓原住民持土製獵槍在南投縣信義鄉山區打獵，疑因放在機車腳踏板的獵槍走火而擊穿頭部，昨天被發現陳屍路邊，家屬難過但對死因無意見。警方進一步查出獵槍無許可證。

南投縣政府警察局信義分局今天表示，37歲全姓男子昨天被發現倒臥信義鄉明德村一處山區產業道路，一旁有一輛機車與一把土製獵槍、一隻小山羌，全男頭部遭槍擊貫穿，明顯失去生命徵象，檢察官會同法醫相驗後，初步排除他殺可能，疑為獵槍走火釀意外。

信義分局調查，全姓男子是當地原住民，平時喜好深夜外出打獵，意外原因可能是全男騎機車尋找獵物時，將槍枝放在機車腳踏板，槍管朝上托在胸部、肩膀，但山區產業道路崎嶇，可能行進震動加上土製獵槍無保險機制，造成槍枝走火，子彈從全男下顎貫穿頭部。

警方表示，獵槍未使用時應放入攜槍袋或用槍背帶，但全男疑為把握射擊時機，而便宜行事將槍枝放在機車腳踏板，以便發現獵物時迅速持槍射擊，不料卻疑因走火釀意外，家屬對死亡原因無意見。

根據槍砲彈藥刀械管制條例第20條規定，原住民未經許可，製造、運輸或持有自製獵槍，可處新台幣2000元以上2萬元以下罰鍰，警方查出全男所持獵槍無許可證；家屬向警方表示，全男做好這把獵槍不久，才使用幾次，來不及申請許可就發生憾事。（編輯：翁翠萍）1080217