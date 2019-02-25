追加保金維持3200萬 雄院停押陳慶男獲釋

（中央社記者陳朝福高雄25日電）慶富集團董事長陳慶男涉海軍獵雷艦弊案被控詐貸新台幣63億元，高雄地方法院今天第二度裁定追加保證金額新台幣3200萬元後停押，陳慶男約於上午10時停押獲釋。

涉詐貸63億元的陳慶男因去年6月次子陳偉志棄保潛逃後，高雄地院裁定加保3200萬元，家屬於一天籌足繳納，但檢方提抗告成功，雄院再改裁為5200萬元，因無法補足2000萬元還押，且於開延押庭時多次喊窮。

高雄地方法院行政庭長葉文博今天表示，慶富集團違反銀行法案，被告陳慶男被裁定追加保證金額變更為3200萬元，已繳納，雄院今天裁定准予停止羈押，另限制住居，每天向轄區警方報到兩次且手機24小時開機。

高雄地方法院隨即開出釋票，陳慶男約於上午10時停押獲釋。

葉文博指出，慶富案去年6月起密集開庭，檢辯雙方各自提出許多主張，也有許多資料待查證，實在難以在陳慶男羈押期屆滿（3月6日）前審結，且慶富集團名下及公司財產都遭凍結，陳慶男等人開庭時都指無法再籌更多保金。另考量陳慶男高齡77歲、交保金自偵查中的800萬元及加保3200萬元，共4000萬元。

葉文博說，陳慶男羈押高雄看守所，原先追加的保金3200萬元並未發還具保人，所以，依據合議庭停押的裁定，於今天上午將釋票送到高雄看守所後即可獲釋。

陳慶男自去年6月4日被羈押，即使一直繳不出2000萬元，因已延押3次到今年3月6日屆滿，合議庭考量陳慶男高齡77歲、交保金4000萬元，加上限制住居、提供24小時不關機電話、陳報平時使用車輛車牌、每天上午5時到8時及晚間7時到10時向前鎮警分局復興路派出所報到兩次，應可確保他準時出席開庭。全案仍可抗告。（編輯：翁翠萍）1080225