門諾倉庫失火 輔具燒光幸無傷亡

門諾基金會位於花蓮吉安鄉的倉庫11日發生火警，警消獲報後半小時控制火勢，所幸無人傷亡，起火原因尚待調查。（花蓮縣消防局提供）中央社記者李先鳳傳真 108年3月11日

（中央社記者李先鳳花蓮縣11日電）門諾基金會位於吉安鄉中央路二段的倉庫今天下午發生火警，警消獲報後半小時控制火勢，原因仍待調查。這處倉庫為基金會存放備用器材與輔具之用，損失初估約新台幣50萬元。

這處鐵皮倉庫今下午3時多發生火警，火勢猛烈，瞬間濃煙竄升，5公里外都清楚可見。花蓮消防局獲報後派出4分隊、15輛消防水車及40多名警義消趕往灌救，火勢在半小時獲得控制，所幸無人傷亡，起火原因尚待調查。

門諾基金會執行長邱燕銀說，倉庫內收放病床、床墊、輪椅等準備運到偏鄉使用的相關輔具，下午不明原因起火，只搶救了幾張病床，可能是易燃物，沒多久幾乎全燒光。雖遭逢火警，各項服務不受影響，包括花蓮弱勢朋友有各項服務，可撥打電話洽詢：03-8338009。(編輯:孫承武)1080311