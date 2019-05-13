停車擋視線釀死亡車禍 中檢起訴3人

（中央社記者蘇木春台中13日電）茆姓男子開車從停車場駛出，因出入口附近被徐男、李男停放小貨車阻擋視線，茆男與騎機車的王姓婦人碰撞，王婦傷重不治，檢方今天依過失致死罪嫌將茆男及徐、李男3人起訴。

台灣台中地方檢察署起訴書指出，同為56歲的徐姓、李姓男子，各自將藍色與銀色的小貨車，停放在台中市龍井區台灣大道5段某一處住宅地下停車場出入口附近的道路。27歲茆姓男子於民國107年4月12日上午7時許，開車自地下停車場駛出，與騎機車的王姓婦人發生碰撞。

事發後，王婦出現創傷性大腦出血、硬腦膜下出血等傷害，經緊急送醫後，重傷不治。警方獲報後，將茆男、徐男及李男依過失致死罪嫌移送台中地檢署偵辦。

事故經台中市車輛行車事故鑑定委員會鑑定，指出茆男由路外停車場駛入道路，未禮讓行進中車輛，為肇事主因；徐男、李男將小貨車占用道路妨礙通行、影響視線，同為肇事次因；王婦無肇事因素。

茆男到案時供稱，他駛至路口時有減速、打方向燈，該注意的都有注意；徐男、李男供稱，車輛停放位置都是白線，屬於合法停車，信賴政府繪製交通規線，認為沒有過失。

檢方認為，依據道路交通安全規則，「車輛進出口，禁停標線別為紅實線，劃設方式為左右各延伸3公尺」，並非未畫設禁止停車標線的道路都可合法停車，且兩人車輛車身約有三分之一寬占用到慢車道，導致影響視線。

台中地檢署檢察官今天依證人證詞、交通事故裁決書、事故現場圖等證據，依過失致死罪嫌將茆男等3人起訴。（編輯：戴光育）1080513