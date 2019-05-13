更多編輯台推薦新聞：
報完稅為何還被要求補送證明？國稅局解答一次看
產經

報完稅為何還被要求補送證明？國稅局解答一次看

【六四專題】重返天安門
兩岸

【六四專題】重返天安門

菲國期中選舉登場 選民人數逾6000萬創紀錄
國際

菲國期中選舉登場 選民人數逾6000萬創紀錄

洋基勝光芒 田中將大技壓賽揚強投
運動

洋基勝光芒 田中將大技壓賽揚強投

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

停車擋視線釀死亡車禍 中檢起訴3人

最新更新：2019/05/13 16:21

（中央社記者蘇木春台中13日電）茆姓男子開車從停車場駛出，因出入口附近被徐男、李男停放小貨車阻擋視線，茆男與騎機車的王姓婦人碰撞，王婦傷重不治，檢方今天依過失致死罪嫌將茆男及徐、李男3人起訴。

台灣台中地方檢察署起訴書指出，同為56歲的徐姓、李姓男子，各自將藍色與銀色的小貨車，停放在台中市龍井區台灣大道5段某一處住宅地下停車場出入口附近的道路。27歲茆姓男子於民國107年4月12日上午7時許，開車自地下停車場駛出，與騎機車的王姓婦人發生碰撞。

事發後，王婦出現創傷性大腦出血、硬腦膜下出血等傷害，經緊急送醫後，重傷不治。警方獲報後，將茆男、徐男及李男依過失致死罪嫌移送台中地檢署偵辦。

事故經台中市車輛行車事故鑑定委員會鑑定，指出茆男由路外停車場駛入道路，未禮讓行進中車輛，為肇事主因；徐男、李男將小貨車占用道路妨礙通行、影響視線，同為肇事次因；王婦無肇事因素。

茆男到案時供稱，他駛至路口時有減速、打方向燈，該注意的都有注意；徐男、李男供稱，車輛停放位置都是白線，屬於合法停車，信賴政府繪製交通規線，認為沒有過失。

檢方認為，依據道路交通安全規則，「車輛進出口，禁停標線別為紅實線，劃設方式為左右各延伸3公尺」，並非未畫設禁止停車標線的道路都可合法停車，且兩人車輛車身約有三分之一寬占用到慢車道，導致影響視線。

台中地檢署檢察官今天依證人證詞、交通事故裁決書、事故現場圖等證據，依過失致死罪嫌將茆男等3人起訴。（編輯：戴光育）1080513

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報