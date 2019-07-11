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通緝犯陳宏宗拒捕遭擊斃 蘇揆肯定警方努力

最新更新：2019/07/11 13:27

（中央社記者顧荃台北11日電）連續犯下槍擊案被通緝的犯嫌陳宏宗，昨天被警方在嘉義圍捕過程中擊斃。行政院長蘇貞昌今天表示，雖不樂見死傷，但警方用心維護治安，他肯定內政部警政署及所有相關同仁。

通緝犯陳宏宗在民國105年12月於雲林西螺果菜市場和攤商發生口角，夥同一對父子持槍射擊對方4槍，陳宏宗事後逃亡遭通緝。警方昨天凌晨在嘉義縣大埔鄉圍捕陳宏宗，陳宏宗開車衝撞並持槍射擊，槍戰過程中遭警方擊斃。

蘇貞昌上午在行政院會中表示，嘉義警方昨天清晨4時緝捕通緝槍擊要犯時，有警員受傷，要犯遭擊斃。他不樂見任何人喪失生命，但的確警察為了維護治安、保護居民，夜以繼日用盡心力。

蘇貞昌表示，在槍擊要犯反擊開槍射擊警察的同時，也幸好有防彈盾牌，使用警械到位、正確，盾牌被槍打中兩發，幸好盾牌阻擋，否則會有更多不幸發生。呼籲民眾一定要給執行公務的公務人員，包括警察最大的支持。

蘇貞昌說，他特別在院會上，對昨天發生的這起事件，向內政部警政署及所有相關同仁表達肯定跟鼓勵，也希望民眾一起為台灣的安居樂業共同努力，大家一起支持，才能維護每一個人的安全及安居。（編輯：趙蔚蘭）1080711

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