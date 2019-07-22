更多編輯台推薦新聞：
印度登月 月球飛船二號成功發射升空
科技

印度登月 月球飛船二號成功發射升空

林昀儒奪冠 國際桌總官網：媲美日本神童威脅中國霸權
運動

林昀儒奪冠 國際桌總官網：媲美日本神童威脅中國霸權

治酒駕用重典？幫你讀20年49萬筆判決書 看懂修法前後罪與罰
數位專題

治酒駕用重典？幫你讀20年49萬筆判決書 看懂修法前後罪與罰

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟
產經

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

新北市調處約談國安局走私菸 陸續移送北檢

最新更新：2019/07/22 23:16
國安局官員遭爆利用總統出訪勤務走私菸品，法務部調查局新北市調查處22日展開調查，約談後陸續將相關涉案人移送至台北地檢署偵辦。中央社記者葉臻攝 108年7月22日
國安局官員遭爆利用總統出訪勤務走私菸品，法務部調查局新北市調查處22日展開調查，約談後陸續將相關涉案人移送至台北地檢署偵辦。中央社記者葉臻攝 108年7月22日

（中央社記者葉臻新北22日電）國安局官員遭爆利用總統出訪勤務走私菸品，調查局新北市調查處今天約談2名國安局官員、5名司機等共7人到案，晚間依違反「懲治走私條例」等罪將涉案人移送台北地檢署偵辦。

國安局官員22日遭爆利用陪同總統出訪機會走私196箱共9800條菸品，調查局新北市調查處今天展開調查，約2名國安局官員以及5名貨車司機，晚間9時許完成筆錄後，陸續將相關涉案人移送至台北地檢署偵辦。

財政部關務署表示，國安局官員涉嫌走私高達196箱共9800條菸品，海關及調查局已事先掌握相關情資，為監控貨物的移動，上週即組成聯合查緝小組，今天下午1時25分在國賓通道攔截相關車輛5部，押至台北關私貨倉庫。

記者下午致電新北市調查處處長蔡文郎，僅表示偵查不公開，無法透露訊息。晚間致電則無人回應。（編輯：李錫璋）1080722

國安局官員遭爆利用總統出訪勤務走私菸品，法務部調查局新北市調查處22日約談7人到案，晚間陸續將涉案人移送台北地檢署偵辦。中央社記者葉臻攝 108年7月22日
國安局官員遭爆利用總統出訪勤務走私菸品，法務部調查局新北市調查處22日約談7人到案，晚間陸續將涉案人移送台北地檢署偵辦。中央社記者葉臻攝 108年7月22日
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報