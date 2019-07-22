新北市調處約談國安局走私菸 陸續移送北檢

（中央社記者葉臻新北22日電）國安局官員遭爆利用總統出訪勤務走私菸品，調查局新北市調查處今天約談2名國安局官員、5名司機等共7人到案，晚間依違反「懲治走私條例」等罪將涉案人移送台北地檢署偵辦。

國安局官員22日遭爆利用陪同總統出訪機會走私196箱共9800條菸品，調查局新北市調查處今天展開調查，約2名國安局官員以及5名貨車司機，晚間9時許完成筆錄後，陸續將相關涉案人移送至台北地檢署偵辦。

財政部關務署表示，國安局官員涉嫌走私高達196箱共9800條菸品，海關及調查局已事先掌握相關情資，為監控貨物的移動，上週即組成聯合查緝小組，今天下午1時25分在國賓通道攔截相關車輛5部，押至台北關私貨倉庫。

記者下午致電新北市調查處處長蔡文郎，僅表示偵查不公開，無法透露訊息。晚間致電則無人回應。（編輯：李錫璋）1080722