國安局人員涉走私菸品案 6人已交保

（中央社記者林長順台北23日電）國安局官員遭爆利用總統出訪勤務走私菸品，檢調昨天約談吳姓、劉姓國安局人員等10人到案，今天凌晨移送到台北地檢署。檢察官訊問後，目前諭令劉姓國安局人員等6人交保。

至於吳姓國安局人員及另3名被告，目前仍在偵訊中。

調查局獲報，有國安局人員將利用總統專機出訪回程，國賓禮遇貨物海關免驗的機會，私運大量香菸入境。調查局與海關組成聯合查緝小組，昨天中午在總統專機落地前，發現有5輛接機貨車陸續裝載走私菸品，並跟隨總統車隊由國賓通道離開機坪。

聯合查緝小組昨天下午1時25分於國賓通道攔截相關車輛5部，並直接押至台北關私貨倉庫。財政部關務署表示，國安局人員總計走私高達196箱共9800條菸品。

調查局新北市調處約談吳姓、劉姓國安局人員，以及5名貨車司機等共10人說明，昨天晚間依貪污治罪條例、違反菸酒管理法等罪，報請台北地檢署指揮偵辦，並陸續移送嫌疑人。

檢察官複訊後，今天凌晨分別諭令貨車司機、劉姓國安局人員等被告新台幣20萬至50萬元不等金額交保。吳姓國安局人員目前仍在偵訊中。（編輯：張芷瑄）1080723