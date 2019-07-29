男子臥舉遭槓鈴壓頸腦死 健身中心4員工被起訴

（中央社記者蘇木春台中29日電）台中市李姓男子去年到一家健身中心臥舉槓鈴時不慎滑落壓住頸部，腦部缺氧過久，送醫後遭判定腦死。檢方認為中心內黃姓男子等4名員工未確實巡查，今天依過失重傷害罪嫌起訴。

根據台灣台中地方檢察署起訴書，黃姓男子為台中市西屯區一家健身中心分店經理，負責督導店內事務；張姓男子為健身教練，負責指導會員與巡場，吳姓男子與楊姓女子為客服人員，負責服務會員及巡場。

民國107年4月22日上午7時27歲李姓男子與友人前往健身中心運動，7時24分開始臥推舉重，直到7時30分許，李姓男子手中70公斤重槓鈴不慎滑落壓住頸部。

直到7時46分，李姓男子友人經過發生地點發現有異，向路過會員求救，兩人合力卸下槓鈴，並請店內人員通報救護車送醫救治，但李姓男子缺氧過久造成腦死重傷害。

李姓男子母親委託律師提告，中檢檢察官認定店內員工未確實巡場，未能及時發現發生意外而救護，依證人證詞、監視錄影畫面與診斷證明等證據，依過失重傷害罪嫌起訴4人。

中華民國刑法規定，因過失傷害人者，處一年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金；致重傷者，處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。（編輯：李明宗）1080729