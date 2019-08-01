嘉義小貓死狀慘引撻伐 凶手是野狗

嘉義公園旁日前發現1具死狀淒慘小貓屍體，經警方追查，凶手其實是一群野狗。（圖取自嘉義市政府警察局第二分局臉書網頁facebook.com）

（中央社記者黃國芳嘉義市1日電）嘉義公園旁「嘉義市家庭教育中心」門口日前發現1具死狀淒慘小貓屍體，民眾發現拍照PO臉書（facebook），質疑是人為虐殺，引發網友眾怒。經警方追查，凶手其實是一群野狗。

嘉義市警察局第二分局今天發布新聞稿，7月11日上午有網友在嘉義公園旁「嘉義市家庭教育中心」門口，發現1具死狀淒慘貓屍，四肢不見、腦部被挖空，並PO上臉書，質疑是人為虐殺，譴責虐貓人行徑可惡，並引起市民撻伐。

經警方訪談嘉義公園早起運動民眾，有多名市民目擊，當天凌晨就有發現3、4隻野狗聚集在貓屍周遭，便擴大調閱監視器，發現自當天凌晨1時至3時有一群野狗追逐，最後在凌晨3時9分左右，發現1隻體型較大黑狗叼著貓屍，其他野狗尾隨在後，且往發現貓屍地點方向走過。

警方表示，這隻貓咪年齡不超過1歲，因無植入晶片，研判是野貓，且是幼貓，因不敵狗群追逐攻擊，慘遭毒手。（編輯：謝雅竹）1080801