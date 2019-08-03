賣油給北韓遭制裁 陳世憲死亡遭駁回行政訴訟

（中央社記者劉世怡台北3日電）被控賣油給北韓的油商陳世憲不服遭法務部以資恐防制法制裁並限制財產處分，提起行政訴訟，因陳世憲6月底在高雄住處跳樓身亡。法院日前認為本件訴訟不得繼承，因此駁回。

陳世憲被控賣油給北韓，去年1月被高雄地檢署傳喚獲交保不久，在家仰藥自殺獲救，由於陳世憲違反聯合國禁運私下賣油給北韓，後來他的資產也被法務部依資恐防制法凍結，陳世憲為此一度揚言要殺害法務部次長陳明堂全家。陳世憲6月22日上午10時左右在高雄市鹽埕區的住處跳樓當場身亡。

依據台北高等行政法院裁定指出，陳世憲為4家公司的實際負責人，法務部分別查獲這些公司所有或承租的船陸續於民國106年間在東海附近公海與北韓油輪進行駁油交易，已違反聯合國對北韓實施經濟性制裁的決議。

法務部於去年1月9日召開審議會諮商會議後，將陳世憲及4家公司指定為制裁名單並公告，並依資恐防制法規定限制其特定財產移轉或處分。

行政法院合議庭認為，行政罰有「一身專屬性」特質，陳世憲為4家公司的實際負責人，但因陳世憲已死亡，自屬無當事人能力，他所受的行政罰，性質上不得繼承，本件欠缺起訴合法要件，也無從補正，為訴訟不合法，應予以駁回，全案可抗告。（編輯：李錫璋）1080803