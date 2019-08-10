嘉南水利會人員涉賄選 一審判刑併法治教育

（中央社記者葉子綱嘉義市10日電）去年地方選舉時，嘉南農田水利會李姓主任及呂姓女技工等涉嫌賄選，嘉義地檢署起訴8人，嘉義地方法院宣判，李男被判期徒刑2年、呂女被判有期徒刑1年10個月，全案可上訴。

李姓主任今天獲悉一審判決結果相當驚訝，原本希望坦承犯案後能獲判緩刑，心願未果，他表示，將等收到判決書後與律師研議是否上訴。

嘉義地方法院判決指出，李男因故與嘉義市2名市議員相識；呂女因為議員介紹進入嘉南農田水利會工作，且丈夫曾任議員家人司機，基於感念之意，在去年地方公職人員選舉期間，李男與呂女為2名市議員候選人，利用職務上的人脈關係，以一票新台幣1000元涉嫌向選民賄選。

對於李男期望獲判緩刑未果，法官認為，李男在選舉期間收集名冊以便日後買票，是有計畫性、組織性、系統性及規模性，事後立即將選舉人名冊銷毀；呂女在上班期間利用公務資源公然期約及交付賄賂，2人所為足使選風敗壞，不宜給予緩刑。

嘉義地檢署今天指出，全案在去年3月以違反公職人員選舉罷免法，將李姓主任等8人提起公訴，李男等人都坦承犯案，嘉義地方法院日前宣判，李姓主任被判有期徒刑2年、褫奪公權7年，呂姓女技工被判有期徒刑1年10個月、褫奪公權6年。

嘉義地方法院對其餘6人，分別判處有期徒刑5個月至1年9個月不等、緩刑2年至5年不等、公益捐10萬元至25萬元不等，並接受6小時至20小時不等的法治教育。（編輯：黃世雅）1080810