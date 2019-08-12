苗124線土石坍塌 縣府冒雨搶通

（中央社記者魯鋼駿苗栗縣12日電）苗栗山區近日降雨，加上地震土石鬆動，造成苗栗縣南庄鄉苗124線22.6公里處發生大規模山壁坍塌，造成交通受阻，所幸無人傷亡，苗栗縣政府今天派員冒雨清除土石，預計傍晚搶通。

苗栗縣議長鍾東錦服務處主任林維森指出，11日凌晨1時許，苗124線22.6公里通往南庄鄉道路傳出土石坍塌意外，接獲訊息後第一時間通知田美和三灣派出所，從道路前後兩側分別拉起封鎖線，避免人車進入造成危險。

苗栗縣政府工務處派員前往查看，不排除是颱風引進的西南氣流挾帶大雨，又發生地震導致土石鬆動，才會出現山壁坍塌情形，傾倒至路面的土石面積長約8公尺、寬6公尺、高5尺，大量土石導致雙向道路受阻，所幸當時沒有車輛經過，否則後果不堪設想。

工務處指出，目前苗124線仍是全線封閉，民眾要前往南庄鄉可改由苗124乙線進出，預計傍晚才可以搶通單線通車，建議民眾提前改道，行經山區道路小心慢行、注意落石，以策安全。（編輯：張銘坤）1080812

苗栗山區近日降雨，加上地震土石鬆動，造成苗栗縣南庄鄉苗124線22.6公里處發生大規模山壁坍塌，目前仍是全線封閉。（翻攝照片）中央社記者魯鋼駿傳真 108年8月12日