涉假報關以海上加油站賣油給北韓 中檢起訴6人

台中地檢署12日指出，邱姓、蔡姓與徐姓男子為石化公司、船務公司負責人，認為「海上加油站」有利可圖，共同謀議以蔡男名下的油輪「北斗星號」作為海上加油船，在高雄港補給、台中港裝柴油後出港，透過引介過駁柴油給不詳買主牟利。（台中地檢署提供）中央社記者蘇木春傳真 108年9月12日

（中央社記者蘇木春台中12日電）邱姓男子等6人涉經營「海上加油站」，以不實資料報關，卻利用油輪載運柴油至東海公海轉賣不明船隻，並2次轉賣給北韓船隻，中檢今天依違反商業會計法等罪嫌起訴邱男等6人。

台灣台中地方檢察署今天發布新聞稿指出，邱姓、蔡姓與徐姓男子為石化公司、船務公司負責人，認為「海上加油站」有利可圖，共同謀議以蔡男名下的油輪「北斗星號」作為海上加油船，在高雄港補給、台中港裝柴油後出港，漂浮在東海等待指示。

北斗星號主要透過年籍姓名不詳自稱中國人士的男子「謝加慶」引介，過駁柴油（ship-to-ship transfer）給不詳買主牟利，買主多為走私船、聯合國禁運船或靠港加油可能無法通過船舶檢驗的問題船隻。

檢方查出，邱男等人營運的「海上加油站」，為低調經營並掩護違法買方，實際上僅在東海公海待命駁油，香港或日本石垣島港並非卸貨港更非目的地港，自民國107年1月間起至11月8日止，在邱男、蔡男及徐男的共謀支配下，由蔡男公司的林姓報關人員，以不實內容通關及檢查文件申報出口。

107年5月24日下午3時，北斗星號自台中港出發，在東海過駁柴油予「謝加慶」引介而來的北韓籍船舶MYONG RYU 1，並在同日再將柴油過駁予船隻SAM JONG 2，但SAM JONG 2為經聯合國列入制裁的過駁船隻，已違反聯合國安全理事會第2375號制裁決議。

邱男等人營運的「海上加油站」，期間共計執行21次賣油業務，賣出油量9萬2000公噸，非法營業額達新台幣17億元。

台中地檢署檢察官依據證人證詞、進出口資料、聯繫紀錄等證據，今天依違反商業會計法、行使登載不實文書等罪嫌，起訴石化公司、船務公司負責人、緬甸籍船長、公司報關人員與押貨人的邱男等6人。

檢察官請法院嚴予審酌，聯合國於106年12月22日無異議通過第2397號決議擴大制裁北韓，台灣為善盡國際成員義務，勿以所屬本國籍或外國籍船舶載運北韓受制裁貨物，被告駁油予不明走私船為業，嚴重損害台灣國際聲譽。

此外，北斗星號為以原船籍國多米尼克判定欠缺適航性的老舊油輪，在公海經營海上加油站，長期航泊於公海與台灣港口間，除有船員安全疑慮外，並造成海洋污染之虞，同時破壞兩岸經濟秩序，且被告犯後遮掩犯行、態度不佳，應從重量刑。（編輯：張芷瑄）1080912