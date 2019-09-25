前行政院副院長徐立德訴請離婚 二審判准

（中央社記者蕭博文台北25日電）前行政院副院長徐立德與陳女結婚，徐員以雙方分居多時、價值觀差異等理由訴請離婚，一審敗訴。二審高院認為，雙方婚姻發生難以回復破綻，且皆無修補意願，今天判准。可上訴。

台灣高等法院新聞資料指出，徐立德主張與陳女於民國102年6月21日結婚，因生活習慣、價值觀差異，自104年初搬離與兒子同住，未再同居。

徐立德主張，105年8月間，陳女與她父母發生糾紛，多次怪罪他，並主動提出離婚；同年12月，陳女婚前私事經她父母披露見諸媒體報導，陳女即有自殘行為，以此為情緒勒索，但他已年老，難以承受，婚姻已有破綻，陳女也無繼續維持婚姻意願，訴請判准離婚。

二審認為，雙方分居期間婚姻已生破綻，陳女在私事被父母披露後大受打擊，而徐立德當時已年過8旬，健康狀況不佳，不堪驚擾，讓徐立德更無維持婚姻意願。

二審指出，雙方婚姻發生破綻後，均無積極維持婚姻作為，已無回復希望，具有難以維持婚姻的重大事由。

判決提到，兩造分居期間，陳女未能理性溝通，保持共同生活的圓滿；徐立德未予以體諒、支持，相互協力。雙方皆無努力修補婚姻關係意願，有責程度相當，徐立德訴請離婚，應予准許，可上訴。（編輯：戴光育）1080925