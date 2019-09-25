更多編輯台推薦新聞：
海角七號打頭陣 5國片10月登紐約電視頻道
娛樂

海角七號打頭陣 5國片10月登紐約電視頻道

早安世界》首架新式高教機出廠 蔡總統：重新開啟國防自主大門
早報

早安世界》首架新式高教機出廠 蔡總統：重新開啟國防自主大門

影片／川普意外現身氣候峰會 環保少女怒瞪眼神噴火
國際

影片／川普意外現身氣候峰會 環保少女怒瞪眼神噴火

走過震殤 九二一20年特別報導
生活

走過震殤 九二一20年特別報導

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
陸軍參謀長：首批M1A2T戰車111年在美交貨
首頁 / 社會

前行政院副院長徐立德訴請離婚 二審判准

最新更新：2019/09/25 13:03

（中央社記者蕭博文台北25日電）前行政院副院長徐立德與陳女結婚，徐員以雙方分居多時、價值觀差異等理由訴請離婚，一審敗訴。二審高院認為，雙方婚姻發生難以回復破綻，且皆無修補意願，今天判准。可上訴。

台灣高等法院新聞資料指出，徐立德主張與陳女於民國102年6月21日結婚，因生活習慣、價值觀差異，自104年初搬離與兒子同住，未再同居。

徐立德主張，105年8月間，陳女與她父母發生糾紛，多次怪罪他，並主動提出離婚；同年12月，陳女婚前私事經她父母披露見諸媒體報導，陳女即有自殘行為，以此為情緒勒索，但他已年老，難以承受，婚姻已有破綻，陳女也無繼續維持婚姻意願，訴請判准離婚。

二審認為，雙方分居期間婚姻已生破綻，陳女在私事被父母披露後大受打擊，而徐立德當時已年過8旬，健康狀況不佳，不堪驚擾，讓徐立德更無維持婚姻意願。

二審指出，雙方婚姻發生破綻後，均無積極維持婚姻作為，已無回復希望，具有難以維持婚姻的重大事由。

判決提到，兩造分居期間，陳女未能理性溝通，保持共同生活的圓滿；徐立德未予以體諒、支持，相互協力。雙方皆無努力修補婚姻關係意願，有責程度相當，徐立德訴請離婚，應予准許，可上訴。（編輯：戴光育）1080925

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報