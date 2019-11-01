更多編輯台推薦新聞：
山難救援外還有特殊工作 嘉明湖步道山屋管理員「屎」命必達
地方

山難救援外還有特殊工作 嘉明湖步道山屋管理員「屎」命必達

川普批紐約州長市長對他太糟 永久住所改佛州
國際

川普批紐約州長市長對他太糟 永久住所改佛州

影片／10年喊守秩序1.4萬次 英下院議長貝爾考卸任
國際

影片／10年喊守秩序1.4萬次 英下院議長貝爾考卸任

專題／非洲豬瘟照妖鏡 照出中國防疫與官僚漏洞
兩岸

專題／非洲豬瘟照妖鏡 照出中國防疫與官僚漏洞

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

潤寅詐貸案 北檢聲押南亞經理

最新更新：2019/11/01 21:52

（中央社記者林長順台北1日電）台北地檢署偵辦潤寅詐貸案，今天指揮調查局北機站搜索中纖公司等10處，並約談南亞塑膠蔡姓經理、中纖公司黃姓業務等8人。檢察官晚間聲押蔡、黃2人。

中纖公司傍晚發布重大訊息指出，調查局北機站上午到公司調閱該公司的核決權限表、員工基本資料表、印鑑使用管理辦法、收文簿等文件，該公司全力配合。

檢調獲報，老牌貿易商潤寅實業負責人楊文虎、王音之夫妻涉嫌以不實應收帳款向10多家銀行詐貸。楊文虎、王音之今年6月初潛逃出境，檢方8月間發布通緝，楊文虎女兒楊宇晨9月間被檢方聲押獲准。

北檢日前展開多波搜索、約談行動，已陸續聲押13人獲准。檢調查出，王音之胞弟涉嫌湮滅證據，10月29日搜索王男住處等地，約談王男到案，訊後聲押禁見。不過，法院認為沒有羈押必要，裁定新台幣20萬元交保。

北檢不服提出抗告，高院審理後發回更裁，台北地方法院晚間將再度召開羈押庭審理。

檢調過濾相關卷證，懷疑另有南亞塑膠、中國人造纖維等5家公司相關人員涉案，今天兵分10路展開搜索行動，並約談南亞蔡姓經理、中纖黃姓業務等5名被告、3名證人到案。

檢察官訊後，認為蔡、黃涉犯詐欺罪，犯罪嫌疑重大，且有串證之虞，向法院聲請羈押禁見。（編輯：張銘坤）1081101

延伸閱讀
潤寅詐貸案 檢調搜索10處約談5被告潤寅詐貸案 檢方再聲押禁見2人獲准潤寅詐貸案 金管會開罰9家銀行800萬元

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報