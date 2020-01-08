男散布韓國瑜學歷假訊息 刑事局依法送辦

國民黨總統候選人韓國瑜108年8月出席一場演講時，談到他唸大學時晚上打工，卻遭網友批評「明明是是夜間部卻說謊」，韓國瑜並委任律師報案，刑事局電信偵查大隊副大隊長林明俊8日表示，經查台北市一名張姓男子涉有散布假訊息重嫌，7日約談到案後，依法送辦。中央社記者黃麗芸攝 109年1月8日

（中央社記者黃麗芸台北8日電）國民黨總統候選人韓國瑜去年演講談及念大學時利用夜晚課餘時間打工，遭網友質疑就讀夜間部、批說謊。刑事局今天表示，經查北市一名張男涉有重嫌，昨天約談到案後，依法送辦。

韓國瑜去年8月出席美國商會演講，談到他念大學時晚上打工，卻遭網友批評「明明是是夜間部卻說謊」，韓國瑜後來在臉書秀出學士學位證明書駁斥，不滿被抹黑到顛倒黑白地步，聲言一定要提告。

刑事局今天舉行破案記者會，電信偵查大隊副大隊長林明俊表示，去年9月接獲韓國瑜委任律師報案，指按讚數超過10幾萬的臉書社團「台北惡棍」散布假訊息。

根據調查，相關假訊息內容為「韓唸的是『東吳大學英文系夜間部』，白天你根本不用上課，晚上還翹課去美國商會打工？我實在很憂心這種素質的候選人，滿口謊言的候選人，到底跟腐敗的媒體，要一起把台灣帶入怎樣的泥淖才肯罷休？」

警方追查發現，臉書社團管理者涉嫌還在PTT上偽造網友身分發文，偽稱自己是住在美國的富商，藉此誤導警方辦案方向，經警方多方透過網路巡邏技術，才順利找出管理者身分為住在北市、年約30歲的張姓男子，平日發文多為反韓立場，昨天將他約談到案。

張男到案後，自稱為自營商，但並未承認相關犯行，警方根據相關網路使用跡象確認其犯行，全案將依違反誹謗、總統副總統選舉罷免法等罪嫌送辦。（編輯：張銘坤）1090108