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潤寅詐貸案移審 楊文虎之女2000萬元交保

最新更新：2020/01/10 20:22

（中央社記者劉世怡台北10日電）北檢昨天起訴潤寅詐貸案，今天移審台北地院。北院召開接押庭後，諭令潤寅負責人楊文虎的女兒楊宇晨2000萬元交保，限制出境、住居，週一至五赴警局報到。

台北地檢署偵辦潤寅詐貸案，昨天依違反銀行法等罪嫌起訴在逃的潤寅負責人楊文虎、王音之等36人，其中包括他們的女兒楊宇晨等人在押；楊文虎夫婦早於去年6月間潛逃出境。

全案今天移審，台北地院法官林彥成為受命法官，下午召開接押庭，楊宇晨在庭上說不認罪，她的律師說，楊女只知公司周轉有問題，不知父母有做出違反銀行法的行為，更不知道財產是犯罪所得，楊女沒有檢方指控的洗錢以及湮滅刑事證據的主觀犯意，楊女依母親意思去結清公司帳戶的錢，是為了償還公司債務及支付員工資遣費。

楊宇晨的律師指出，檢方查扣保管箱600多萬元，是她的私房錢；她在機場被攔下，是遞補參加友人的公司員工旅遊，她無法連絡父母也無法串供，請求新台幣200萬元以內金額交保，她護照已遭扣，也不會逃亡。

檢方庭上表示，楊文虎夫婦留下女兒楊宇晨在台處理公司剩餘財產，只要楊姓夫婦逃亡的一天，女兒楊宇晨就可以聯絡他們，有串供湮滅證據之虞，且楊宇晨現無至親在台，會想逃亡至國外與父母等人團聚，仍有羈押必要，請求續行羈押。

北檢起訴指出，楊文虎、王文音涉嫌自民國99年8月起指示貼身秘書林奕如等員工，偽造不實的買賣合約書、統一發票、出貨單及海運提單等文件，讓楊文虎夫婦藉此陸續向合作金庫9家銀行所屬分行申辦國內外應收帳款融資及外銷放款。檢方統計，包括合作金庫等9家銀行，被詐騙金額高達新台幣386億2718萬餘元。（編輯：張銘坤）1090110

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