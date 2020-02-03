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南投信義鄉老翁凌晨離家失蹤 墜10公尺深谷獲救

最新更新：2020/02/03 18:31
南投縣信義鄉一名老翁2日凌晨突然離家失蹤，家屬報案協尋，警方動員山警、全村廣播、調閱監視器，發現老翁躺臥在一處10公尺深邊坡，及時送醫救回一命。（信義警分局提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真　109年2月3日
南投縣信義鄉一名老翁2日凌晨突然離家失蹤，家屬報案協尋，警方動員山警、全村廣播、調閱監視器，發現老翁躺臥在一處10公尺深邊坡，及時送醫救回一命。（信義警分局提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真　109年2月3日

（中央社記者蕭博陽南投縣3日電）家住南投縣信義鄉的一名老翁昨天凌晨突然離家失蹤，家屬報案協尋，警方動員山警、全村廣播、調閱監視器，終於在一條產業道路邊坡找到奄奄一息的老翁，及時送醫救回一命。

南投縣政府警察局信義分局今天表示，信義鄉羅娜村70多歲的王姓老翁昨天凌晨在家中失蹤，家屬焦急報案，由於當時天氣寒冷，羅娜派出所長方光雄認為搜尋任務刻不容緩，立即調請15名山警，並聯絡村長廣播發動全村協尋，同時查訪村民及調閱路口監視器。

信義分局表示，約40名搜救人員昨天下午集合，兵分多路展開搜索，沿途呼叫老翁姓名，但都無人回應，經數小時尋找，直到接近黃昏時分，才在羅筆路附近的產業道路，發現老翁躺臥在下方10公尺深邊坡，動彈不得且全身虛弱。

搜救人員發現老翁頭部有多處挫傷，眾人齊力搬運救出老翁，由救護車送往竹山秀傳醫院檢查醫治，所幸無生命危險；由於王姓老翁今天仍精神恍惚，墜谷原因是否有外力介入或是意外，仍待後續查明。

信義分局長余中義說，山警是一群默默為社會付出的英雄，在家屬最無助時刻，把握救援黃金時間，接受徵調出勤，不求回報，警方除致上謝意，也指示相關業務組公開表揚，獎勵此案表現優良員警及山警。（編輯：洪學廣）1090203

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