涉潤寅詐貸386億 楊文虎認罪詐貸否認洗錢

（中央社記者劉世怡台北19日電）潤寅負責人楊文虎、女兒楊宇晨等人被控詐貸案，台北地院今天開庭，楊文虎只認罪詐貸，否認有洗錢；楊宇晨則說，會賣房是為還錢給前立委羅淑蕾。

在押的楊文虎、楊宇晨今天陸續被提訊出庭，父女未同庭。楊文虎出庭說，對詐貸犯行認罪，否認有洗錢犯行，銀行貸款細節部分都是太太在處理，他不清楚，另主張銀行貸款是借新還舊，所以應該沒有詐貸這麼多錢。

楊宇晨出庭表示，自己只是掛名公司股東，沒有參與營運，也沒有洗錢犯意，父母告知公司要結束營運，要她匯款支付員工資遣費以及賣房還錢給前立委羅淑蕾。

全案緣於，楊文虎、王音之夫婦涉嫌自民國99年8月起，以偽造不實買賣合約書等方式，向9家銀行詐貸新台幣386億餘元。兩人108年6月間潛逃出境，台北地檢署於108年8月間對兩人發布通緝。

北檢今年1月9日依違反銀行法等罪嫌起訴楊文虎、王音之等36人，並將兩人具體求刑30年。

調查局掌握楊文虎夫婦在美行蹤後，與美國移民及海關執法局（ICE）合作，逮捕兩人，美方先將楊文虎驅逐出境，調查局1月21日將他押解返台，經北檢聲請羈押，北院裁定羈押禁見。（編輯：黃世雅）1090219