中檢偵結6案武漢肺炎假訊息 籲民眾勿散布觸法

（中央社記者蘇木春台中2日電）台中地檢署針對武漢肺炎疫情不實資訊散布案，指揮警方通知涉案人到案偵辦，並陸續偵查終結6案，盼藉此呼籲民眾勿散播任何不實訊息，否則可能遭檢警追訴刑事責任。

台中地檢署1月28日啟動「台中地區聯合查緝犯罪平台」，針對疫情假訊息及相關案件偵辦，避免影響民眾接收傳染病流行疫情訊息的正確性。除1月31日偵結起訴全台首件醫院封院假訊息外，並緩起訴5件8人、1件1人聲請簡易判決。

其中，被告的林姓補教業者，在臉書張貼「據最新研究發現，這次新型肺炎病毒傳播途徑是華南海鮮巿場進口的豺，一種犬科動物攜帶的病毒，然後傳給附近的狗，造成狗傳狗、狗傳人，所以人們一定要遠離狗」等不實訊息。

林男事後坦承犯行，也刪除這則不實訊息。檢方予以緩起訴，林男並應向公庫支付新台幣3萬元、參加法治教育2場次。

另外，謝女、楊男與鄒男等人則是在手機LINE群組、臉書社團等處，散布「台中東勢區一名開麵店的婦人，自大陸返台後沒自我隔離還作生意，被相關單位逮捕，全家被隔離觀察」等不實訊息，檢察官予以3人緩起訴，並應向公庫支付1萬元，參加法治教育3場次。

陳姓女子與朱姓男子分別在批踢踢實業坊BBS、LINE群組張貼，「台中有確診、內湖也有了，好可怕，大概要準備三個月份的口罩」、「中國醫藥大學醫療大樓有3個人確診武漢肺炎，醫院方面並沒有公開」等不實訊息，檢方予以2人緩起訴，並各應向公庫支付5萬元。

陳男與林男則是在社群軟體IG張貼「台中人注意！台中中國醫藥學院裡面，已經有1個武漢肺炎的人在進行隔離了」等不實訊息，檢方予以2人緩起訴，並應向公庫支付5萬元、參加法治教育1場次。

另外，謝姓男子因前案有公共危險罪緩起訴中，又在IG轉貼「拜託現在住台中北屯西屯水湳的人，注意有個確診武漢肺炎的人偷跑出去醫院等」不實訊息，被檢察官聲請簡易判決。（編輯：洪學廣）1090302