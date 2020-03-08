潤寅詐貸主嫌王音之押解抵台 調查局移送北檢歸案

潤寅詐貸案主嫌楊文虎、王音之逃亡美國，調查局1月21日押解楊文虎返台，美方7日把王音之（中）押上班機，8日清晨抵台，調查局接手解送王音之到台北地檢署歸案。中央社記者林長順攝 109年3月8日

（中央社記者林長順台北8日電）潤寅詐貸案主嫌楊文虎、王音之逃亡美國，調查局先於1月21日押解楊文虎返台，美方昨天把王音之押上班機，今天清晨抵台，調查局接手後，上午7時30分移送到台北地檢署歸案。

北檢檢察官並將開庭訊問王音之，不排除向台北地方法院聲請羈押。

楊文虎、王音之去年6月4日自上海浦東機場搭機飛往紐約，美國國土安全調查處（HSI）駐香港辦公室與調查局國際事務處共同合作，透過情資分享成功掌握楊文虎夫妻在美動向，從美東追至美西。

調查局指出，楊文虎夫婦潛往洛杉磯兒子住處後不久，隨即遭美國移民及海關執法局（ICE）於去年12月12日逮捕。楊文虎先於今年1月21日遭遣送回台歸案，台北地檢署向台北地方法院聲請羈押獲准。

王音之向美方申請移民庇護，移民法庭裁定遣返後，調查局駐美法務秘書隨即協調ICE，由ICE派出2名押解官遣返王音之，今天清晨5時20分抵達桃園國際機場，調查局隨即接手解送王音之到台北地檢署歸案。

潤寅集團負責人楊文虎、王音之涉嫌自民國99年8月起，向9家銀行所屬分行詐貸新台幣386億2718萬餘元，兩人於去年6月間潛逃出境，北檢同年8月間發布通緝，今年1月9日依違反銀行法等罪嫌起訴楊文虎、王音之等36人。（編輯：洪學廣）1090308