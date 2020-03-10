辦毒趴少女暴斃 中檢起訴6嫌

（中央社記者蘇木春台中10日電）何姓男子等6人去年7月間，舉辦毒品派對找17歲少女同樂，多人趁少女昏迷性侵，少女因吸毒過量死亡，檢方去年底以毒品、趁機性交猥褻等罪嫌起訴何男等人，現由台中地院審理中。

台中地檢署起訴書指出，22歲何姓男子透過友人認識台南市17歲少女，少女在民國108年7月13日晚間與何男聯絡，表示自己很難過，何男便要少女到台中市豐原區一家超商。

何男與友人28歲莊姓男子當晚前往會合，3人前往23歲鄧姓男子家中，準備與20歲賴男、21歲吳男、23歲賴男與鄧男共同舉辦毒品派對。

何男請鄧男透過綽號「魯夫」的藥頭，以新台幣4000元購買毒品咖啡包10包，期間少女使用3包即陷入昏迷，何男、吳男與莊男輪流用手指性侵或猥褻少女，何男又要賴男去購買保險套後，對少女趁機性交1次，鄧男的女友當天凌晨返回鄧男住處，發現後怒罵何男等人「人渣」。

何男隔日凌晨立即叫計程車將少女載走轉移至一家飯店，莊男等人接續前往會合，何男、莊男與吳男陸續趁機性交少女，賴男到場以手機拍攝猥褻照片，多人犯案後獨留少女在房間內離開，直到同日下午5時多，打掃人員發現少女全身冰冷、死亡多時，立即向警方報案。

少女經法醫相驗解剖後，發現因使用過量第一級毒品海洛因、第三級毒品Mephedrone（俗稱喵喵）、第三級毒品愷他命與一粒眠及第四級毒品氯硝西泮，而急性中毒死亡。

台中地檢署偵辦後，去年底將何男等6人依轉讓禁藥及偽藥致死、趁機性交及猥褻等罪嫌起訴，現正由台中地院審理中。（編輯：李亨山）1090310