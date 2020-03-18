更多編輯台推薦新聞：
特稿／土耳其武漢肺炎疫情三級跳 他們超愛洗手就是不戴口罩
國際

特稿／土耳其武漢肺炎疫情三級跳 他們超愛洗手就是不戴口罩

電子圍籬助防疫 居家檢疫亂跑將收告警簡訊
生活

電子圍籬助防疫 居家檢疫亂跑將收告警簡訊

武漢肺炎／5日至14日自歐洲返台居家檢疫 適用國家一次看
生活

武漢肺炎／5日至14日自歐洲返台居家檢疫 適用國家一次看

好萊塢大咖確診武漢肺炎拍攝全停擺 美娛樂產業凜冬將至
娛樂

好萊塢大咖確診武漢肺炎拍攝全停擺 美娛樂產業凜冬將至

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

液態毒品謊稱防疫酒精 桃園員警鷹眼識破

最新更新：2020/03/18 17:14

（中央社記者吳睿騏桃園18日電）桃園市中壢警分局今天表示，警方昨天在轄區內一處社區大樓破獲一處製毒工廠，2名犯嫌為規避調查，還向警方謊稱液態三級毒品K他命是防疫酒精，仍遭員警鷹眼識破移送法辦。

桃園市警察局中壢分局副分局長洪漢周表示，警方昨天凌晨接獲線報，一處社區大樓最近夜間有可疑男子出入，住戶也反映房間內聞到惡臭氣味，員警立即前往巡邏查看，發現2名可疑男子正在搬運塑膠桶，不但身上飄有異常氣味，還頻頻四處觀望，警方察覺有異立即上前盤查。

洪漢周說，2名犯嫌向警方辯稱，為了防範武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，才會向朋友取得防疫酒精4大桶準備提供親友使用，但在警方以毒品初篩劑檢測後，發現呈現K他命反應，2名犯嫌才坦承搬運的桶裝液態物，是液態三級毒品K他命，總重47公斤，警方進入承租套房後更赫然發現儼然是一處製毒工廠。

洪漢周指出，員警當場查獲二級毒品安非他命、二三級毒品混合物、三級毒品K他命、製毒器材以及改造土耳其制式925手槍一把、子彈15顆。全案調查後依違反毒品危害防制條例，以及槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送桃園地方檢察署偵辦。（編輯：李錫璋）1090318

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報