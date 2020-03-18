液態毒品謊稱防疫酒精 桃園員警鷹眼識破

（中央社記者吳睿騏桃園18日電）桃園市中壢警分局今天表示，警方昨天在轄區內一處社區大樓破獲一處製毒工廠，2名犯嫌為規避調查，還向警方謊稱液態三級毒品K他命是防疫酒精，仍遭員警鷹眼識破移送法辦。

桃園市警察局中壢分局副分局長洪漢周表示，警方昨天凌晨接獲線報，一處社區大樓最近夜間有可疑男子出入，住戶也反映房間內聞到惡臭氣味，員警立即前往巡邏查看，發現2名可疑男子正在搬運塑膠桶，不但身上飄有異常氣味，還頻頻四處觀望，警方察覺有異立即上前盤查。

洪漢周說，2名犯嫌向警方辯稱，為了防範武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，才會向朋友取得防疫酒精4大桶準備提供親友使用，但在警方以毒品初篩劑檢測後，發現呈現K他命反應，2名犯嫌才坦承搬運的桶裝液態物，是液態三級毒品K他命，總重47公斤，警方進入承租套房後更赫然發現儼然是一處製毒工廠。

洪漢周指出，員警當場查獲二級毒品安非他命、二三級毒品混合物、三級毒品K他命、製毒器材以及改造土耳其制式925手槍一把、子彈15顆。全案調查後依違反毒品危害防制條例，以及槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送桃園地方檢察署偵辦。（編輯：李錫璋）1090318