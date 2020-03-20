治安無疫期大掃黑 檢肅18名治平目標

警政署執行全國掃黑行動專案，動員536名警力，檢肅18名治平目標、逮捕手下成員117人，包括竹聯幫、天道盟和四海幫在內，圖為警政署長陳家欽（左）陪同台灣高等檢察署檢察長邢泰釗（左2）聽取成果報告。中央社記者黃麗芸攝 109年3月20日

（中央社記者黃麗芸台北20日電）治安無疫期，警政署16至22日執行全國掃黑行動專案，鎖定檢肅幫派首要和成員，迄今動員536名警力，檢肅18名治平目標、逮捕手下成員117人，包括竹聯幫、天道盟和四海幫在內。

刑事局今天舉行「治安無疫期，掃黑不打烊」記者會，警政署長陳家欽也陪同台灣高等檢察署檢察長邢泰釗到前線慰勉檢警查緝人員。

陳家欽表示，今年第1次全國掃黑行動專案聯合台灣高等檢察署及全國各地方檢察署實施，自16日至22日啟動，共計7天，因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，鎖定檢肅幫派首要和成員為主。

他指出，專案成果統計迄今，共動員全國警力536人，檢肅18名治平目標，和逮捕手下成員117人，合計到案135人，犯案幫派組合包括有竹聯幫地堂、竹聯幫地虎堂、竹聯幫仁堂明仁會、天道盟太陽會和四海幫海南堂。

邢泰釗說，治安無疫期，這次掃黑成果豐碩，統計自民國108年迄今，函請相關行政機關裁罰幫派經營、圍事等處所共計214件；另，針對假訊息部分也強力打擊，呼籲民眾勿囤積防疫和民生物資，以免誤觸法令。

刑事局偵查第六大隊第一隊副隊長許芳雄說明，日前獲報指48歲綽號「阿虎」的竹聯幫地虎堂堂主吳姓男子自106年8月起，就覬覦台中市南屯區一處社區管委會擁有優渥管理費及租金收入，便藉由成立「金虎開發有限公司」操縱社區管委會以盈私牟利。

另，身兼統促黨嬴政黨部主委的「阿虎」於108年9月還率旗下多名幫眾成員到會場助勢，擾亂威嚇居民；還有一名被害人遭「阿虎」夫妻設局詐騙款項及侵占車輛，財損新台幣410萬元。

經報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，警方於18日中午分別於台中市南屯區、烏日區和大甲區查獲「阿虎」等8人到案，全案詢後送台中地檢署複訊，「阿虎」以10萬元交保、其餘飭回。

此外，竹聯幫仁堂明仁會成員22歲許男夥同多名小弟，從事暴力討債和運動簽賭等，今年2月還發生幫派相毆、強擄事件，嚴重危害社會治安，刑事局於18日檢肅10人到案送辦。

嘉義縣林姓鄉民代表會主席則因涉及暴力討債和幕後教唆一起住宅槍擊案，昨天遭刑事局查獲，警方移送檢方複訊後，今天裁定以10萬元交保。（編輯：方沛清）1090320