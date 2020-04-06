酒精代銷業者造謠牟利 遭桃園檢方起訴

（中央社記者吳睿騏桃園6日電）桃園地檢署今天表示，48歲許姓女子為代銷酒精牟利，日前在團購群組內張貼政府要開始徵收酒精的不實訊息，檢察官偵查終結，認為許女涉犯散播流行疫情不實訊息罪已提起公訴。

地檢署上午發布新聞稿表示，法務部調查局桃園市調查處日前發現，48歲的酒精代銷業者許女，2月17日未經查證，就指示不知情的潘姓員工，在許女銷售酒精的Line團購群組上，張貼「政府要開始徵收酒精了，台灣已有社區感染，所以政府已準備發文，公文一到就停止販售」的不實訊息，造成民眾恐慌搶購，藉以銷售酒精牟利。

檢察官調查發現，中央流行疫情指揮中心在2月17日時強調，一般民眾社區感染的風險很低，大家僅須提高警覺，無須過度恐慌，且行政院及經濟部公告，僅徵用「一般醫用口罩及外科手術口罩」，並未徵用酒精。

檢察官指出，「領有藥品許可證之藥用酒精」及「防疫清潔用酒精」，直到上個月18日才經衛福部公告為防疫物資。許女於行為時所散播的訊息明顯不實，涉犯傳染病防治法散播流行疫情不實訊息罪，檢察官在偵查終結後提起公訴。（編輯：李錫璋）1090406