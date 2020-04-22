治安無疫期 4月肅槍查獲287支黑槍

（中央社記者黃麗芸台北22日電）治安無疫期，警政署繼3月執行全國掃黑行動，緊接著4月再大力掃蕩非法槍械及相關處所，刑事局今天表示，統計20天來共查獲287支黑槍和10處改造槍械場所，成果豐碩。

刑事局今天舉行「治安無疫期，警方堅守崗位除暴肅槍穩治安」記者會，局長黃明昭表示，為避免武漢肺炎疫情期間因經濟問題引發治安狀況，警政署強力打擊犯罪，在3月16日執行全國同步掃黑行動。

同時，4月1日起大力掃蕩非法槍械和嚴查改造槍械處所，黃明昭指出，經動員全國警力，統計至4月20日止，查獲非法槍械及模擬槍共計287枝（模擬槍占181枝），以及改造槍械場所10處，成果相當豐碩，這對作奸犯科的歹徒是當頭棒喝。

黃明昭說，絕不會讓疫情期間出現治安空窗期，除將持續一波波打擊、壓制各類犯罪，以穩定治安；嚴正警告黑道幫派分子和不法之徒，治安絕無防疫假期，切勿心存僥倖。

關於疫情期間警方受理報案狀況，黃明昭表示，以各類案件看來，詐欺案件有增加情形，主因受防疫物資網路詐欺案攀升；另強盜案雖增加6件，但已全數破案；暴力討債案件也有增加，因疫情影響經濟，導致地下錢莊暴力討債情事增多，都將列為維護治安重點工作項目。

專案期間所破獲重大案件包括刑事局偵查第一大隊偕雙北市警察局攜手溯源追查，於4月14日偵破無業的42歲李姓男子涉嫌改造槍械場所案，並在新北市汐止區兩處據點起獲改造槍械1枝、槍枝零組件、改造工具一批和毒品海洛因等證物。

另，刑事局中部打擊犯罪中心於4月10至17日攜手7縣市警察局合作，偵破郭嫌等人涉改造槍械場所案，並查獲衝鋒槍1枝、改造手槍1枝、模擬槍90枝（鑑驗中）和改造工具一批。

警政署保安警察第二總隊與雙北市警察局接獲線報後，循線追查於4月15日共同偵破45歲李姓男子涉嫌改造槍械場所案，經查李男是透過網路自學改槍技術，現場起獲改造M4突擊步槍1枝、改造衝鋒槍1枝、改造霰彈槍1枝、改造手槍6枝、槍枝零組件及改造工具一批。均依法送辦。（編輯：李亨山）1090422