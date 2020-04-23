台南民宅突停電 疑因環頸雉撞電桿所致

（中央社記者楊思瑞台南23日電）台南市北門區一處電桿的融絲鏈開關今天清晨疑似遭鳥類撞擊，造成附近停電，後來在電桿附近發現一隻死亡的保育類台灣環頸雉。保育團體研判可能是視線不明撞上電桿，感到惋惜。

台南市生態保育學會榮譽理事長邱仁武表示，北門區玉港里一處民宅的居民，今天清晨5時許在睡夢中突然聽到一聲爆炸聲，隨即停電。外出查看後發現，住宅旁邊的電桿附近躺著一隻「大鳥」，頭部疑似撞擊流血，已經明顯死亡。

邱仁武表示，台電公司維修人員上午8時許進行修復作業時，研判是這隻死亡的「大鳥」撞擊電桿的融絲鏈開關造成停電；而「大鳥」也被高壓電當場電死，摔落地面。

邱仁武說，他前往了解後發現，這隻「大鳥」是俗稱台灣環頸雉的保育類環頸雉台灣亞種，為羽毛顏色鮮艷的雄鳥。研判可能當時天色昏暗而且下著小雨，視線不明才會撞上電桿，令人相當不捨。

他說，台灣環頸雉是早期台灣鄉野田間常見的鳥類之一，因叫聲嘹亮，鄉村民眾會叫牠「啼雞」，是台灣特有的平原雉雞，也有人稱為「台灣雉」。除了棲地消失、農藥濫用、人類捕殺及干擾外；還因過去有人引進外來亞種進行養殖，逃逸及被棄養至野外後與台灣原生種雜交，使台灣環頸雉面臨危機。

邱仁武指出，台灣環頸雉的特徵為白色頸圈在前頸處，有大約3公分的缺口。外來種體型稍大，頸部有完整相連的白色頸圈。目前台灣在花蓮、台東、台南、宜蘭等地較容易目擊野生環頸雉，其他地區則較少發現。（編輯：陳俊碩）1090423