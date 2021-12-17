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澎湖籍漁船暗夜失火 海巡摸黑滅火援救

2021/12/17 14:05（12/17 14:31 更新）
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澎湖籍「信海發」漁船16日晚間在望安貓嶼海域作業時起火燃燒，澎湖巡防艇、屏東艦等立即趕往救援，順利將火勢撲滅，陳姓船長等3人平安。（澎湖海巡隊提供）中央社 110年12月17日
澎湖籍「信海發」漁船16日晚間在望安貓嶼海域作業時起火燃燒，澎湖巡防艇、屏東艦等立即趕往救援，順利將火勢撲滅，陳姓船長等3人平安。（澎湖海巡隊提供）中央社 110年12月17日
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（中央社澎湖縣17日電）澎湖籍「信海發」漁船昨晚在望安貓嶼海域作業時起火燃燒，所幸正在巡弋的巡防艇、屏東艦等及時撲滅，漁船由澎湖巡防艇拖返，陳姓船長等3人平安。

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澎湖海巡隊今天發布新聞稿指出，海巡署第13巡防區指揮部昨天晚間6時許接獲「信海發」漁船船長家屬報案，該船於貓嶼附近海域起火燃燒，請求救援，立即出動百噸級PP10071巡防艇趕往救援，同時間適有屏東艦在七美西南海域巡弋同步趕往救援，海巡艇摸黑在海上尋找，順利將火勢撲滅，陳姓船長等3名船員平安。

由於「信」船部分艙間已燒毀，船上無動力及電力照明，陳姓船長簽署同意緊急拖帶切結書，由巡防艇在今天清晨拖返馬公港進行檢修，步研判疑似因機艙電線短路而引起火警，所幸海巡黑中及時救援，倖免於難，船長表達感謝。（編輯：黃世雅）1101217

澎湖籍「信海發」漁船16日晚間在望安貓嶼海域作業時起火燃燒，所幸正在巡弋的巡防艇、屏東艦等及時撲滅。（澎湖海巡隊提供）中央社 110年12月17日
澎湖籍「信海發」漁船16日晚間在望安貓嶼海域作業時起火燃燒，所幸正在巡弋的巡防艇、屏東艦等及時撲滅。（澎湖海巡隊提供）中央社 110年12月17日
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