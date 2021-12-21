醫師娘求離婚未果竟火燒夫 二審殺人未遂判7年

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（中央社記者劉世怡台北21日電）林姓女子與醫師丈夫感情不睦，要求離婚及孩子監護權未果，3年前對丈夫潑油縱火使其一度命危，一審依殺人未遂判林女8年。二審今天重新審酌量刑因素後，改判7年。可上訴。

二審台灣高等法院判決指出，林姓女子因與丈夫相處不睦，認為無法共同維持婚姻，要求離婚並爭取幼子監護權未果，於民國107年10月19日上午前往化學原料用品店購買工業酒精及酒精燈，再至加油站購買汽油裝滿於寶特瓶後，於下午1時許在租屋處，對睡午覺的丈夫潑汽油及酒精燈點火燃燒。

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判決指出，丈夫驚醒後衝往浴室沖水將身上火勢滅熄、降溫，仍受有臉部、 頸部、前胸、上背部及四肢深二度至三度燒傷（占總體表面積40%）傷害， 並因大面積燒傷危及呼吸，經醫院出具病危通知，救治後始倖免於難。林女則向據報到場處理的警員自首，自己為縱火者並接受裁判。

一審台北地方法院依殺人未遂罪判林女8年徒刑；經上訴，二審合議庭今天考量林女犯罪手段及所生危害非輕，被害人獲新台幣170萬元的犯罪被害補償金，國家依法向林女求償並達成每月分期5000元之和解，另審酌本件一切情形及狀況，依殺人未遂罪判林女7年徒刑。可上訴。（編輯：張銘坤）1101221