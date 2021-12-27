懲戒案上訴 交警石明謹：當球評未影響職務

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（中央社記者林長順台北27日電）北市交大員警石明謹未經服務機構許可，擔任足球球評，受領車馬費等，被懲戒法院判決降一級改敘，併罰款新台幣20萬元。石明謹提起上訴，今天開庭時強調，擔任球評未影響職務。

懲戒法院一審判決指出，石明謹自民國86年7月1日起擔任台北市警察局交通警察大隊警員迄今，自100年起至107年間止，擔任愛爾達電視台足球賽事評論員，共出席190次，受領車馬費合計283萬3850元。

另外，石明謹自108年1月10日起，擔任中華民國足球協會紀律委員會委員，出席5次會議支領出席費及交通費共5400元。台北市政府將石明謹移送懲戒。懲戒法院今年7月間判決石明謹降一級改敘，併罰款20萬元。

石明謹不服，提起上訴。懲戒法院今天召開準備程序庭。石明謹出庭時表示，他擔任警察25年，每年嘉獎超過40支，不認為擔任球評影響到自己職務。

石明謹指出，自己推廣、教育足球運動30年，為台灣足球界培養很多優秀運動員，在警界、運動圈受肯定，並未影響政府信譽。他認為，公務員如能這般投注心力在其他領域，應能提升社會地位。

原審認定石明謹違反公務員服務法第14條第1項規定，公務員除依法令所規定外，不得兼任他項公職或業務。其依法令兼職者，不得兼薪及兼領公費；同法第14條之2第1項規定，公務員兼任非以營利為目的之事業或團體之職務，受有報酬者，應經服務機關許可。

石明謹律師認為，公務員服務法相關規定有違反法律明確性、侵害工作權與比例原則之虞，以及有限制人民結社的問題，應限縮解釋。若第二審認為原審判決未違背法令，應裁定停止訴訟，聲請大法官違憲審查。

出庭相關機關、台北市警察局表示，尊重法院審判權。法官庭後諭知候核辦。（編輯：方沛清）1101227