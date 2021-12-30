澎湖漁船海上漂流 海巡風浪中拖救人船均安

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澎湖籍「真祥發」漁船在七美海域故障漂流，澎湖海巡隊巡防艇29日下午將漁船直接就近拖進七美南滬港泊靠檢修，人船平安。（澎湖海巡隊提供）中央社 110年12月30日

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（中央社澎湖縣30日電）澎湖籍「真祥發」漁船在七美海域故障漂流，澎湖海巡隊巡防艇費了8個多小時，在風浪中將船就近拖往七美南滬港檢修，人船平安。

海巡署第13巡防區指揮部昨天上午8時接獲漁船報案指稱，澎湖籍「真祥發」漁船28日清晨4時30分，自馬公港出港作業，在航行至望安貓嶼西方海域時，因主機故障，失去動力，漂流失聯，請求救援。

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海巡隊10071巡防艇冒風浪馳援前往花嶼、七美海域協尋，所幸在昨天近午時分，發現「真祥發」漁船漂流至七美西方23浬海域，考量拖救安全，在徵得歐姓船長同意，昨天下午近5時許將漁船直接就近拖進七美港泊靠檢修。

歐姓船長表示，該船於28日清晨4時30分自馬公港出港，航行至貓嶼西方海域時，因主機故障致失去動力，對於海巡能即時救援，確保人船安全，給予最大的感謝。（編輯：黃世雅）1101230