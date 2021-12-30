北大武山1登山客摔傷 31日直升機將吊掛下山

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屏東縣消防局30日下午獲報，北大武山8.5K往9K方向有一名登山客摔傷，隨即派員前往；接觸到傷者苗男後，他雖意識清楚但手腳發麻無法行走，因天色昏暗，決定先就地紮營，31日清晨再次申請空勤直升機協助救援。（屏東縣消防局提供）中央社記者郭芷瑄傳真 110年12月30日

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣30日電）一行3人今天登北大武山，其中47歲的苗姓男子摔傷，屏東消防局特搜人員下午接觸傷者；屏東消防局表示，苗男意識清楚，但手腳發麻無法行走，明天將申請空勤直升機吊掛下山。

屏東縣消防局新聞稿表示，今天下午接獲報案，北大武山8.5K往9K方向有一男性登山客摔傷，於是派12名消防人員由大隊長林國偉帶隊前往，並同步申請直升機搭載特搜人員4名前往事故點，下午4時許特搜大隊人員下放至北大武8k大武祠平台，接觸到傷者苗男。

消防局表示，47歲苗男意識清楚，但手腳發麻無法行走，因天色昏暗，特搜人員與苗男就地紮營，同行2名女登山客由檜谷山莊人員協助至檜谷山莊與地面搜救人員會合，2人明天將由搜救人員陪同下山。

消防局表示，明天清晨6時許將會再次申請空勤直升機，前往8K大武祠平台吊掛傷者。

消防局表示，3名登山客是今天早上登北大武山，預計1天來回。（編輯：陳仁華）1101230