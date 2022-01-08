揪友吸毒擁槍 高雄警逮4嫌送辦

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高雄市警方獲報，蔡男經常呼朋引伴在住處群聚施用毒品，且購買槍枝把玩、到山區試射；警方近日查獲蔡男等4名涉案人依法送辦，查扣手槍（含彈匣）1支、子彈51顆、毒品K他命6包、毒品咖啡包35包、手機8支等證物。（警方提供）中央社記者曾以寧傳真 111年1月8日

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（中央社記者曾以寧高雄8日電）高雄市警方獲報，蔡男經常呼朋引伴在住處群聚施用毒品，且購買槍枝把玩、到山區試射；警方近日查獲蔡男等4名涉案人依法送辦，其中一名許姓男子經查為槍砲、傷害案通緝犯。

高雄市政府警察局刑事警察大隊今天召開記者會表示，日前接獲情資，藏匿在高雄市鼓山區的蔡姓犯嫌平時經常呼朋引伴到住處群聚施用毒品。而且蔡嫌對槍枝有興趣，甚至購買槍枝把玩、到山區試射，影響社會治安。

警方獲報後成立專案小組積極深入追查，經多日跟監埋伏蒐證，掌握蔡嫌藏匿處所，近日一舉逮捕在場25歲蔡男、24歲呂男、27歲王男及26歲許男到案。

警方更查出許嫌為台灣橋頭地方檢察署發布之槍砲、傷害案通緝犯，在2017年曾與多名男子向人討債，毆打成傷。

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此外，警方查扣手槍（含彈匣）1支、子彈51顆、毒品K他命6包（毛重82.5公克）、毒品咖啡包35包、空氣手槍1支、擦槍工具1箱、電子磅秤2台、手機8支等證物。

警方表示，蔡姓嫌犯稱所持毒品僅供自用，槍枝經警方研判為防身用；全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例罪嫌，移送台灣高雄地方檢察署偵辦。許嫌則依法移送橋頭地檢署偵辦。（編輯：張芷瑄）1110108