表兄弟誆賣虛擬寶物詐財洗錢 高市警查出60多案

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高雄市刑警大隊偵破一對表兄弟謊稱兜售線上遊戲道具詐財案，查獲犯案用智慧型手機3部、筆電2台及知名品牌水母造型喇叭等。（警方提供）中央社記者曾以寧傳真 111年1月17日

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（中央社記者曾以寧高雄17日電）高雄市刑警大隊偵破一對表兄弟謊稱兜售線上遊戲道具詐財案，2嫌用電子支付收款後，透過臉書騙取民眾個資開人頭戶洗錢，再買虛擬寶物套現，逾60人受害、得手破百萬元。

高雄市政府警察局刑事警察大隊今天召開記者會指出，偵破陳姓及廖姓表兄弟謊稱兜售遊戲道具，再透過電子支付詐取民眾金錢案，警方將表兄弟2人移送法辦。

警方表示，近半年接獲各地多起報案，有歹徒利用國內某老牌線上遊戲「假售寶真詐財」，謊稱兜售價值新台幣2到3萬元的遊戲道具，並採用電子支付系統作為交易管道。警方發現多為相同類似手法犯案，組成專案小組深入追查。

警方說明，陳男、廖男還在臉書（Facebook）社團偽裝成金融黃牛，騙取想申辦貸款網友的證件個資，開設電子支付帳戶；假售寶詐財得手後利用人頭帳戶多次互轉，再購買虛擬寶物變賣套現，藉此洗錢、規避追查。

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警方在苗栗縣查獲同為27歲的陳姓與廖姓男子，以及犯案用智慧型手機3部、筆電2台及知名品牌水母造型喇叭等。警方並查獲帳冊資料，發現自去年5月底起，至少逾60人受騙、金額達百萬元以上。

警方呼籲，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間各式線上遊戲、手遊成為民眾居家首選，民眾若有金融借貸、購買遊戲點數與寶物等需求，應洽金融機構或有口碑虛擬寶物交易網，勿輕信網路金融借貸、或為省手續費而與虛擬寶物賣家私下交易。（編輯：戴光育）1110117

高雄市刑警大隊偵破一對表兄弟謊稱兜售線上遊戲道具詐財案，採用電子支付系統作為交易管道，逾60人受害、得手破百萬元。（警方提供）中央社記者曾以寧傳真 111年1月17日