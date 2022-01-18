高雄女騎士勾到垂落電線自摔受傷 松鼠啃咬釀禍

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郭姓女子18日騎車行經高雄鳥松區時勾到垂落電線自摔受傷；台電人員到場勘查，發現電線桿上有1隻遭電死的松鼠，將牠拿下檢視，初判因松鼠咬斷電線導致電線桿短路，垂落電線因而讓路過郭女摔車受傷。（高市仁武警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年1月18日

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（中央社記者洪學廣高雄18日電）一名郭姓女騎士今天騎車行經高雄鳥松區時勾到垂落電線自摔受傷，員警到場發現電線短路冒煙還造成停電。台電人員檢視發現電線桿上有1隻遭電死松鼠，研判松鼠咬斷電線釀禍。

高雄市政府警察局仁武分局今天發布新聞稿指出，23歲郭女上午8時許騎車上班行經鳥松區北平路37號時，因勾到垂落電線重心不穩自摔受傷。

仁武警分局仁美派出所員警到場處理時，發現電線短路，導致電筒爆炸冒出白煙，附近住家還一度停電，通知119消防隊及台電人員進行搶修。

台電人員到場勘查，發現電線桿上有1隻遭電死的松鼠，把牠拿下檢視，初判因松鼠咬斷電線導致短路，垂落電線還導致路過郭女摔車受傷。

仁武警分局表示，台電人員於上午8時45分暫時纏綁電線後，附近交通已恢復順暢通行。郭女有輕微擦傷，經送高雄長庚紀念醫院救治無生命危險。（編輯：戴光育）1110118