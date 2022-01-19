調查局：三級警戒期間 境外敵對勢力發動「政府無能」認知戰

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

調查局19日指出，境外敵對勢力在三級警戒期間，以「破壞政府公信力」、「塑造政府無能之認知」為主軸，發展不同假訊息。（圖取自Pixabay圖庫）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博文台北19日電）調查局今天指出，境外敵對勢力在三級警戒期間，以「破壞政府公信力」、「塑造政府無能之認知」為主軸，發展不同假訊息，均經調查局迅速查獲傳播管道，即時澄清。

法務部今天下午舉行媒體茶敘，由各單位說明民國110年的工作績效與111年的工作規劃。

調查局提供書面資料指出，為遏止不實訊息干擾政府防疫作業及社會安定，資安工作站自民國109年成立迄今，蒐報COVID-19（2019冠狀病毒疾病）假訊息情資計2773件，偵辦件數662案（含境外假訊息383案），移送地檢署174案、234人。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

調查局特別指出，境外敵對勢力在疫情再次嚴峻的三級警戒期間（110年5月19日至同年8月4日），以「破壞政府公信力」、「對民眾塑造政府無能之認知」為兩大主軸，發展不同假訊息議題；調查局迅速查獲傳播管道，即時發布新聞澄清，計發布新聞稿27則。

此外，調查局去年成立「強化防疫專案精進計畫」，立案416案，查獲非法防疫清潔用酒精4265公升、仿冒隔離衣18萬件、黑心血氧機1萬台、仿冒快篩試劑15萬劑、劣質口罩3億7614萬片。（編輯：張銘坤）1110119