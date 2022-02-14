挪用演習加菜金 前花防部少將判刑4年半定讞

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（中央社記者林長順台北14日電）花東防衛指揮部前少將參謀長韓豫平被控挪用演習加菜金新台幣6000元，用以支付民間人士餐費。花蓮高分院依貪污罪判處韓男有期徒刑4年6月。最高法院今天駁回上訴定讞。

判決指出，花防部於民國104年間因執行電腦輔助指揮所演習各項整備工作，及AAR小組觀摩等先期整備規劃，表現優異，國防部陸軍司令部於同年5月4日核發加菜金2萬元給花防部。

判決表示，104年7月間，時任花防部中將指揮官劉得金得知下屬政戰主任郭守寓家人來花蓮遊玩，為盡長官及地主之誼，在花蓮市一家海產餐廳舉行餐會，宴請時任少將參謀長韓豫平及郭守寓一家人。

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判決指出，餐後先行以指辦室墊借款墊付當日餐費共5760元。韓豫平表示會另找經費支應，事後未依「國防部暨所屬機關部隊加菜金處理作業規定」，指示部屬將2萬元加菜金中的6000元返還花防部指辦室的墊借款，讓民間人士免除餐費2880元。

花蓮高分院依現役軍人利用職務上機會詐取財物罪，判處韓豫平有期徒刑4年6月，褫奪公權4年。最高法院今天駁回上訴。全案定讞。（編輯：張銘坤）1110214