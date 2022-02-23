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花蓮54歲副所長未出勤 倒臥宿舍搶救不治

2022/2/23 21:46（2/23 22:26 更新）
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花蓮縣新城警分局北埔派出所副所長蔡大衛（右）23日晚間未到班值勤，被人發現倒臥宿舍已無呼吸心跳，緊急送醫仍不治。圖為蔡大衛過去任職天祥派出所期間，協助民眾找回遺失物。（新城警分局提供）中央社記者張祈傳真 111年2月23日
花蓮縣新城警分局北埔派出所副所長蔡大衛（右）23日晚間未到班值勤，被人發現倒臥宿舍已無呼吸心跳，緊急送醫仍不治。圖為蔡大衛過去任職天祥派出所期間，協助民眾找回遺失物。（新城警分局提供）中央社記者張祈傳真 111年2月23日
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（中央社記者張祈花蓮縣23日電）花蓮新城警分局北埔派出所副所長蔡大衛今天晚間6時許因未到班值勤，被發現倒臥宿舍、沒有呼吸心跳，緊急送醫仍宣告不治。花蓮縣新城警分局表示，將陳報警政署撫卹。

蔡大衛今天晚間6時巡邏勤務未出勤，派出所同仁前往2樓宿舍查看，發現蔡大衛趴臥床上、無反應，緊急送往國軍花蓮總醫院急救，晚間7時33分宣告不治。

花蓮縣新城警分局晚間發布新聞資料指出，蔡大衛今年54歲，為台灣警察專科學校警員班116期畢業，在新城分局任職服務超過30年，平時工作勤勉、熱心為民眾服務，消息傳出同仁深感錯愕與不捨。

新城警分局指出，將相驗確認蔡大衛死因，警方後續會協助家屬治喪程序，並陳報警政署撫卹。（編輯：郭諭儒）1110223

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