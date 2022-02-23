花蓮54歲副所長未出勤 倒臥宿舍搶救不治

花蓮縣新城警分局北埔派出所副所長蔡大衛（右）23日晚間未到班值勤，被人發現倒臥宿舍已無呼吸心跳，緊急送醫仍不治。圖為蔡大衛過去任職天祥派出所期間，協助民眾找回遺失物。（新城警分局提供）中央社記者張祈傳真 111年2月23日