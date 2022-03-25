律師張靜控檢方涉誹謗 檢協會：應回歸法庭攻防

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（中央社記者蕭博文台北25日電）台東地檢署偵辦律師張靜被控偷拍案，司改會為此要求法務部長道歉、究責，張靜則控告檢方涉嫌誹謗、偽造文書。檢協會今天表示，案已起訴，應回歸案件本質，在法庭進行攻防。

全案起於，台東地檢署偵辦張靜涉嫌裝設隱藏式監視器偷拍案，21日指揮警方搜索張靜律師事務所和女友經營的綠絲美容美體沙龍店，訊後聲押張靜，但遭法院駁回；東檢昨天偵查終結，依妨害秘密罪和違反個人資料保護法起訴張靜。

案件偵辦期間，民間司法改革基金會表示，本案檢察官傳喚、拘提、聲押程序不合法，應追究檢察官責任，並要求法務部長蔡清祥公開道歉；張靜昨天則遞狀自訴台東地檢署主任檢察官謝長夏涉嫌加重誹謗、偽造文書。

中華民國檢察官協會今天發布聲明表示，檢察官知有犯罪嫌疑者，依法即有發動偵查釐清事實的責任，在偵審過程中，檢察官一切作為，必須遵照刑事訴訟法的規範並接受法院的監督。

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檢協會說，偵查程序是否合法、被告有無羈押理由、犯罪可否證明，均應由檢察官與被告、辯護人在法庭舉證攻防，經法院審酌後中立判斷，並提供救濟管道，此為司法定紛止爭的基本原理及基石。

檢協會表示，本案已經起訴，無論有任何爭議，均應回歸案件本質，針對檢察官聲請搜索、羈押及起訴事實，在法庭進行攻防，由法院裁決，而非要求司法行政監督介入個案，或控告偵辦檢察官，此舉當然是破壞和壓縮檢察官的獨立辦案空間，更非尊重司法的行為。（編輯：方沛清）1110325