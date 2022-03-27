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男涉酒駕新北深坑自撞安全島 車起火人救出送醫

2022/3/27 10:38（3/27 11:21 更新）
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新北市深坑區27日清晨發生火燒車，男子涉酒後駕駛特斯拉電動車自撞安全島後起火。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真 111年3月27日
新北市深坑區27日清晨發生火燒車，男子涉酒後駕駛特斯拉電動車自撞安全島後起火。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真 111年3月27日
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（中央社記者王鴻國新北27日電）新北市深坑區文山路三段與新光路口今天清晨4時許發生火燒車，李姓男子涉酒後駕駛特斯拉電動車自撞安全島後起火，李男幸運被路人拉出車外送醫，後續將依公共危險罪嫌送辦。

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新店警分局發布訊息指出，53歲李男與友人在台北市木柵飲酒結束，李男駕駛特斯拉電動車要返回深坑的住家，從國3甲線行駛，行經於文山路三段與新光路口時，疑自撞安全島後翻覆起火燃燒。

警消獲報後迅速到場灌救，李男被路人拉出車外，僅有右手、右腳及顏面骨折，送醫治療中，經抽血檢驗換算酒測值約每公升0.7毫克。警方表示，後續將依公共危險罪嫌將李男送辦。（編輯：戴光育）1110327

新北市新店警分局27日表示，李姓男子與友人飲酒結束，駕駛特斯拉電動車要返回深坑的住家，行經文山路三段與新光路口時，疑自撞安全島後翻覆起火燃燒。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真 111年3月27日
新北市新店警分局27日表示，李姓男子與友人飲酒結束，駕駛特斯拉電動車要返回深坑的住家，行經文山路三段與新光路口時，疑自撞安全島後翻覆起火燃燒。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真 111年3月27日
新北市深坑區27日清晨發生火燒車，男子涉酒後駕駛特斯拉電動車自撞安全島後起火，警消獲報後迅速到場灌救，男子被路人拉出車外送醫。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真 111年3月27日
新北市深坑區27日清晨發生火燒車，男子涉酒後駕駛特斯拉電動車自撞安全島後起火，警消獲報後迅速到場灌救，男子被路人拉出車外送醫。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真 111年3月27日
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