法務部推Podcast談人權 攜手萬秀洗衣店張瑞夫

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法務部嘗試以Podcast為媒介，製播「人權搜查客」向外界「發聲」，探討生命權、老人權等議題，訪談人物面向多元，也包含了知名文創工作者「萬秀洗衣店」金孫張瑞夫。中央社記者劉世怡攝 111年3月30日

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（中央社記者劉世怡台北30日電）法務部嘗試透過Podcast為媒介，製播「人權搜查客」節目向外界推廣人權觀念；訪談之一、知名「萬秀洗衣店」幕後推手張瑞夫今天說，合作才知兩公約人權保障就在生活中。

法務部今天下午舉行媒體茶敘，介紹全新推出，透過Podcast為媒介製播的「人權搜查客」節目，法務部法制司長黃玉垣指出，為了拉近人民與人權的距離，特別製播節目，帶領民眾一起查找隱藏在日常生活中的各種人權觀念。

法務部檢察官許萃華表示，節目首季製播9集，訪談人物從前副總統陳建仁、金曲獎歌手「阿爆」到知名文創工作者「萬秀洗衣店」金孫張瑞夫，內容有別於以往的教條式宣講，而是用輕鬆活潑的對談方式分享來賓的生活故事，由故事中再發掘出兩公約的人權線索。

其中訪談人物之一的張瑞夫現身茶敘會場，並與許萃華臨場錄製一段Podcast；張瑞夫表示，當初接到邀約時感到十分訝異，自己或阿公阿嬤的經歷能與人權產生什麼連結？在合作的過程中，才進一步了解原來法務部是推動兩公約人權保障的重要部會，而且兩公約所保障的人權還包括「老人權利」，他自己努力導入新元素，用創意來經營「萬秀洗衣店」，想翻轉大家對「老店」、「老人」的刻板印象，竟與公約保障人權的精神不謀而合。

法務部長蔡清祥指出，人權議題很生硬，現在發展出Podcast方式，以活潑對話的節目製播宣導人權，他給予肯定，期許未來在更保、犯保及檢察官故事等，也能透過Podcast方式向外界發聲，期許能像張瑞夫經營ig「萬秀洗衣店」爆紅擁有65萬粉絲。張瑞夫當場邀約蔡清祥上他的Podcast來交流，獲得應允。

法務部新聞稿指出，民眾可在Firstory、Spotify、Apple Podcast、Pocket Casts等各大Podcast平台收聽製播的「人權搜查客」；首播一次推出3集，其餘集數則續於每週二上線，歡迎民眾一起接收人權新知。若是公務人員，也能透過「e等公務園+學習平台」選讀，一方面收聽人權饗宴，一方面還可以得到學習時數，一舉數得。（編輯：李錫璋）1110330