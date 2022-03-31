野馬男飆速撞死苗栗女騎士 一審判3年10個月

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（中央社記者管瑞平苗栗縣31日電）桃園市24歲葉姓男子去年駕駛黃色野馬跑車，在台南市區逆向、闖紅燈，後又在苗栗縣竹南鎮台1己線飆速撞死女騎士，苗栗地院一審分別判處有期徒刑10月及3年10月。可上訴。

葉姓男子110年8月間駕駛黃色野馬跑車，在台南市區道路逆向危險駕駛，引發網友關注，並發現他曾在社群軟體Instagram（IG）限時動態發文「陳時鐘，你是我會開最多槍的人」；數日後，他又駕駛同一輛跑車，在苗栗縣竹南鎮台一己線、德照橋路口飆速闖紅燈，將21歲巫姓女騎士當場撞飛送醫不治。

苗栗地院今天針對兩案宣判，葉男在台南市區危險駕車部分，犯妨害公眾往來安全罪，處有期徒刑10月;另在苗栗肇事部分，犯過失致人於死罪，處有期徒刑3年10月。皆可上訴。

葉姓男子肇事撞死女騎士，檢方去年9月偵查終結，依涉犯刑法第185條第2項起訴，法定刑為無期徒刑或7年以上有期徒刑，並建請法院從重量刑；然而法院審理認定，肇事路段有3線道，被告並無併排、停滯不前、阻塞或高速追逐、競速、相互超車等足以壅塞車道行為，客觀上未達相當於壅塞或損壞道路之具體危險程度，不構成妨害公眾往來安全罪要件。

判決書指出，經勘驗肇事路口監視器及行車紀錄器，顯示葉男於限速60公里路段，以時速逾百公里駛入案發路口並撞擊被害女騎士，但肇事後，當場向前往處理員警自首，依法減輕其刑。

判決書提到，葉男於偵查中均能清楚對話，未因精神病症而產生任何影響，甚至表明「想闖紅燈就闖紅燈」、「自己行車技術高超」、「反應能力靈敏」等，對於違規行為恐致其他用路人生命危險毫不在乎，被告於案發時，精神及心智狀況並未因罹患精神病症而影響駕駛車輛行為，不符刑法第19條相關規定，此部分不予減刑。

法院審酌葉姓男子因超速行駛、闖越紅燈，進入交岔 路口未注意車前狀況，肇致被害人喪失寶貴生命，無可回復，自應嚴懲，迄今未能與被害人家屬達成和解，因此量處其刑。

此外，葉姓男子罹患精神病症，無法聽從親人約束、照 護，且欠缺病識感未定期就診及服藥治療，苗栗地院已於今年2月先行裁定令其先入相當處所，施以監護3年。（編輯：張銘坤）1110331