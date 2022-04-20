澎湖西嶼公所涉弊 鄉長許月里等人聲押

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（中央社澎湖縣20日電）澎湖西嶼公所工程採購有舞弊嫌疑，廉政署南部調查組昨天跨海搜索，檢方向法院聲請羈押鄉長許月里與公所承辦人員。

澎湖地檢署發布新聞指出，廉政署南部調查組接獲情資顯示，西嶼鄉之工程採購有舞弊嫌疑，由澎湖地檢署檢察官陳建佑指揮偵辦，經過專案小組1年來之追查，認時機成熟，向法院聲請搜索票獲准，昨天展開搜索行動。

廉政署南部調查組昨天分別執行高雄及澎湖西嶼鄉鄉公所、工程行、被告之住居所在內之21個地點，帶回被告12人、證人5人，經檢察官漏夜偵訊及調查證據後，西嶼鄉鄉長許月里、公所陳姓承辦人涉犯貪污治罪條例之收受賄賂、刑法洩密等罪犯嫌重大，且有勾串、滅證、逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見。

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另陳姓、葉姓、許姓、李姓、陳姓等5家廠商涉嫌借牌圍標、行賄而犯政府採購法、貪污治罪條例等犯罪嫌疑重大，許月里之劉姓配偶涉嫌洗錢防制法等犯嫌重大，惟無羈押之必要，分別諭令交保新台幣5萬元候傳。

澎湖地檢署檢察長張春暉重申，各政府機關有採購需求時，務必遵守相關法規，勿便宜行事，獲取不法利益，若有不法情事，檢方將全力偵辦，維護公務體系之廉潔。（編輯：張銘坤）1110420