憲法法庭公告7至12月言詞辯論案件庭期表

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北28日電）憲法法庭今天公告7至12月行言詞辯論案件庭期表。其中，有民眾認為民法第1052條第2項但書規定限制有責配偶不得訴請離婚有違憲之虞聲請釋憲，憲法法庭將於11月15日言詞辯論。

憲法訴訟新制自今年1月4日施行，迄今憲法法庭已舉行5場言詞辯論，分別為審理原住民身分法案、萊豬案、徐國堯案、年終考績丁等免職案，以及健保資料庫案。憲法法庭今天再公告今年下半年預定行言詞辯論案件的庭期表。

根據庭期表，憲法法庭將於7月19日進行「沒收新制案」言詞辯論庭；10月18日進行「祭祀公業派下員性別平等案」言詞辯論。

民法第1052條第2項但書規定，夫妻重大事由，難以維持婚姻者，夫妻之一方得請求離婚。但其事由應由夫妻之一方負責者，僅他方得請求離婚。

高雄少年及家事法院法官朱政坤曾經在一件離婚判決中寫給8歲小孩「父母離婚不是你的錯」引起討論，朱政坤另審理3件離婚官司，認為民法第1052條第2項但書規定有違憲之虞，裁定停止審理後聲請釋憲。

另有3名民眾也主張，民法第1052條第2項但書規定，不法侵害聲請人受憲法第22條保障之離婚自主權，有牴觸憲法第7條及第23條疑義，在訴訟確定後聲請解釋案。憲法法庭訂於11月15日上午進行言詞辯論。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

此外，台北高等行政法院法官及台東地方法院法官，審理公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例事件，認為有違憲爭議，裁定停止審理後，聲請釋憲，憲法法庭12月20日言詞辯論。

憲法法庭指出，行言詞辯論案件均經大法官評決受理，各該案件相關書狀均已依法公開於憲法法庭網站，民眾可至網站查詢服務的審查中案件項下點閱；至於各該案件的爭點題綱與旁聽注意事項，憲法法庭將會另行公告。（編輯：方沛清）1110428