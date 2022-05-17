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涉十餘起聚眾鬥毆 29歲男組黑幫刑事局逮25人法辦

2022/5/17 17:20（5/17 17:51 更新）
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雲林縣廖姓男子涉嫌成立幫派犯罪集團，甚至犯下十多起聚眾鬥毆案，刑事局循線逮捕廖男與成員等25人，並查扣棍棒、刀械等證物。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 111年5月17日
雲林縣廖姓男子涉嫌成立幫派犯罪集團，甚至犯下十多起聚眾鬥毆案，刑事局循線逮捕廖男與成員等25人，並查扣棍棒、刀械等證物。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 111年5月17日
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（中央社記者蘇木春台中17日電）雲林縣廖姓男子涉嫌成立幫派犯罪集團，以菜籃行及檳榔攤作為掩護，實則經營地下錢莊及賭場，甚至犯下十多起聚眾鬥毆案，刑事局循線逮捕廖男與成員等25人，訊問後依法送辦。

刑事局偵查第六大隊第一隊今天發布新聞稿表示，刑事局接獲線報，29歲廖姓男子涉嫌成立幫派犯罪集團，吸收幫眾並於雲林縣西螺果菜市場以菜籃行及檳榔攤作為掩護，實際經營地下錢莊及賭場。

警方蒐證後發現，廖男為打響知名度增加犯罪集團名氣，於民國110年5月起，在雲林、彰化等地藉故滋事，看對方不順眼或稍有口角，便糾眾持刀械棍棒圍毆被害人，經清查已犯下十餘起聚眾鬥毆案件。

刑事局中部打擊犯罪中心與雲林縣警察局、彰化縣警察局等單位共組專案小組，報請雲林地檢署指揮偵辦。

經專案小組蒐證後，於今年3、4月間動員約120人次警力，分4波行動拘提廖男與同夥共25人，並查扣手機、金融存簿、金融卡、鐵管、球棒、西瓜刀，與毒品咖啡包、果汁粉等證物。

警方查出，廖男等人自去年5月至今年2月，共涉嫌十多起聚眾鬥毆案件，不少被害人是未成年學生，犯罪集團吸收的成員有8人也是未成年。

警方全案訊問後，將廖男等25人依刑法妨害秩序罪，以及違反組織犯罪防制條例等罪嫌，移送雲林地檢署偵辦。（編輯：陳仁華）1110517

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