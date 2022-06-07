台72線客屬大橋路口廂型車與機車事故 騎士不治

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苗栗縣台72線客屬大橋路口7日上午發生死亡車禍，一輛左轉廂型車與對向直行機車碰撞，騎士傷重送醫不治。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 111年6月7日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣7日電）苗栗縣台72線客屬大橋路口今天上午發生死亡車禍，一輛左轉廂型車與對向直行機車碰撞，騎士頭部重創倒地，經送醫搶救不治，事故相關責任待由警方釐清。

苗栗縣消防局指出，上午7時許接獲通報，台72線東西向快速道路客屬大橋段發生車禍意外，隨即派遣救護人車前往，抵達事故地點發現是廂型車與機車發生碰撞，一名機車騎士倒臥在地，已失去呼吸和心跳，緊急送醫搶救。

警方調查，駕駛廂型車的傅姓男子（59歲）清晨5時許前往公館鄉北河村山區進行水塔放置工程，完工後沿苗119甲線欲返回大湖住處，途經客屬大橋路口左轉台72線時，與對向機車發生碰撞，魏姓騎士（32歲）因傷重，經搶救仍回天乏術。

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苗栗縣警察局苗栗分局副分局長張中接受媒體聯訪表示，經調閱路口監視器影像，雙方均未違反號誌，廂型車駕駛未有酒駕情事，機車騎士則尚待抽血檢測，相關肇事責任仍待釐清。

張中呼籲，近日又有梅雨鋒面來襲，雨天行車天雨路滑、視線不佳，行車應開啟頭燈減速慢行，行經路口時，轉彎車應禮讓直行車先行，直行車應注意車前狀況，以維護行車安全。（編輯：張銘坤）1110607