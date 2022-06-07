行政執行署法拍1萬顆泰達幣 28.9萬拍出

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（中央社記者蘇木春台中7日電）行政執行署台中分署今天辦理刑事案件查扣的虛擬貨幣「泰達幣」1萬顆拍賣，以新台幣28.9萬元拍出，廖姓男子得標後表示，與市價還是有價差，得標相當開心。

行政執行署台中分署上午辦理動產拍賣程序，除拍賣查封車輛、電動磨刀機等工具設備外，並受台中地檢署囑託辦理刑事偵查中所查扣虛擬貨幣泰達幣（USDT）1萬顆、手機及電腦設備變價拍賣。

今天吸引65人進場參與法拍，經多次來回競價，拍定價額總計74萬4600元，其中泰達幣更是一開始，就有競買人以10萬元價格起喊，歷經15次出價，由設籍於澎湖縣的廖男以28萬9000元標得。

廖男表示，這是第1次參與行政執行機關舉辦的法拍競標，當初是因為看到台中分署網路宣傳海報，想說泰達幣在加密貨幣市場，是屬於與美元1比1方式，鎖定美元價值的「穩定幣」，因此抱著嘗鮮的心態到場競標。

廖男說，本僅想28萬元購買，但因其他人追價，一時興起將價格追加到28萬9000元，已經趨近於今天美元兌換新台幣的價值，但加上移轉手續費，與市價相較還是有價差，因此還是值得一買，得標相當開心。

行政執行署台中分署主任執行官周隆光表示，今天拍賣的泰達幣，為中檢先前偵辦洗錢案件，認定查扣泰達幣為犯罪所得，得標者只要備妥數位冷錢包或交易所帳戶，即可完成貨幣轉移。

周隆光說，今天順利完成變價拍賣程序，強化追討犯罪所得，以根絕犯罪誘因，斷絕犯罪人利基，落實「無人能因犯罪而獲利益」、「徹底剝奪追討犯罪所得」，以維護司法正義。

台中分署說明，泰達幣於2014年發行，以區塊鏈為基礎平台，泰達幣的價格與美元連動，目的在於創建一種穩定的加密貨幣，透過數位方式促進法定貨幣使用。（編輯：方沛清）1110607